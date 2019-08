LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | seconda giornata Lombardo perde con Hifumi Abe ed è

Fonte : oasport

(Di lunedì 26 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione della– Riepilogo prima– Convocati Italia ai raggi X – Favoriti di tutte le categorie 14.18 In corso di svolgimento lafinale per il bronzo tra il moldavo Vieru ed il mongolo Yondonperenlei. 14.14 Epilogo davvero beffardo per Manuel, penalizzato da una decisione arbitrale molto discutibile che poteva regalargli la medaglia di bronzo alla prima partecipazione in un Mondiale Senior. 14.12Abe mette a segno l’ippon della vittoria dopo 1’40” di Golden Score, sfuma la medaglia di bronzo per l’Italia. 14.10 Incredibile!! Ippon diche viene però cancellato dalla giuria dopo una revisione video. 14.07 Prima sanzione comminata all’azzurro, si va al Golden Score! 14.06 Ancora un salvataggio miracoloso di. Abe è una furia ...

