LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | seconda giornata Lombardo in finale per il bronzo!

(Di lunedì 26 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione della– Riepilogo prima– Convocati Italia ai raggi X – Favoriti di tutte le categorie 13.01 Al via il secondo incontro dei ripescaggi tra l’egiziano Abdelmawgoud ed il mongolo Yondonperenlei. 12.58 Fantastico Manuel!!! Secondo waza-ari per Osaekomi ed ippon dopo 2’10” di incontro!accede così allaper il bronzo dei 66 kg. 12.57subito in vantaggio!!! Waza-ari dopo 30″ per il giovane azzurro!! 12.56 L’azzurro è stato sconfitto dal moldavo Vieru nelladella Pool B, mentre Iadov ha avuto la peggio contro il coreano Kim nella Pool A. 12.55 Dopo una prima parte del programma riservata ai 52 kg femminili, ora tocca ai 66 kg maschili a partire dal nostro Manuelimpegnato nei ripescaggi per il bronzo contro l’ucraino ...

