LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | seconda giornata Lombardo e Medves volano ai quarti

Fonte : oasport

(Di lunedì 26 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione della– Riepilogo prima– Convocati Italia ai raggi X – Favoriti di tutte le categorie 8:02 La francese Amandine Buchard (n.1 del ranking mondiale) accede aisenza combattere, in virtù del ritiro della vietnamita Nguyen. 8:00 Conclusi i match del torneo maschile, tra pochissimo si comincia con i -52kg femminili: attesa per l’azzurra Giuffrida, impegnata nel difficile incontro con russa Natalia Kuziutina (n.6 del mondo), contro la quale ha sempre perso nei tre precedenti. 7:57 L’accesso in semifinale sarebbe qualcosa di straordinario sia perche per, con il primo che ha effettivamente qualche chance in più, pur rimanendo sfavorito. 7:54 Anche persarà arduo passare il turno contro l’israeliano Shmailov (numero 4 del ranking mondiale): ...

zazoomnews : LIVE Judo Mondiali 2019 in DIRETTA: seconda giornata. Giuffrida Lombardo e Medves al terzo turno! - #Mondiali… - OA_Sport : LIVE Judo, Mondiali 2019 in DIRETTA: seconda giornata. Giuffrida, Lombardo e Medves al terzo turno! - zazoomblog : LIVE Judo Mondiali 2019 in DIRETTA: prima giornata. Elios Manzi out. Bilodid e Chkhvimiani sono i primi campioni de… -