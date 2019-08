Fonte : oasport

(Di lunedì 26 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione della– Riepilogo prima– Convocati Italia ai raggi X – Favoriti di tutte le categorie 9:28 Grazie per essere rimasti con noi in questa primadeidi. A più tardi (ore 12.00) per gli incontri che valgono le medaglie e il titolo iridato, in quel di Tokyo. 9:24 Ecco un riepilogo della situazione: Categoria maschile -66 Kg. Torneo dio per il bronzo, semifinali: Iadov (Ukr) vs.(Ita) / Abdelmawgoud (Egy) vs. Yondonperenlei (Mgl) Torneo per l’oro, semifinali: Kim (Kor) vs. Vieru (Mda) / Maruyama (Jpn) vs. Abe (Jpn) Categoria femminile -52 Kg. Torneo dio per il bronzo, semifinali: Ramos (Por) vs. van Snick (Bel) / Giles (Gbr) vs. Shishime (Jpn). Torneo per l’oro, semifinali: Buchard (Fra) vs. Kuziutina (Rus) / Abe (Jpn) vs. Kelmendi ...

zazoomblog : LIVE Judo Mondiali 2019 in DIRETTA: seconda giornata. Lombardo ai ripescaggi eliminati Giuffrida e Medves -… - zazoomnews : LIVE Judo, Mondiali 2019 in DIRETTA: seconda giornata. Lombardo ai ripescaggi, eliminati Giuffrida e Medves - zazoomnews : LIVE Judo Mondiali 2019 in DIRETTA: seconda giornata. Lombardo e Medves volano al quarto turno! Giuffrida nel femmi… -