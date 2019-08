LIVE Italia-Belgio volley femminile | Europei 2019 in DIRETTA | azzurre a caccia della

Fonte : oasport

(Di lunedì 26 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.44 Entrambe le squadre sono reduci da due vittorie consecutive: l’ha battuto Portogallo e Ucraina, ilha avuto la meglio su Ucraina e Slovenia. Questa partita è determinante nella corsa verso il primo posto nel girone, le due formazioni dovranno poi vedersela con la Polonia padrona di casa. 17.42 Fischio d’inizio alle ore 18.00, si gioca alla Atlas Arena di Lodz (Polonia). 17.40 Buongiorno e benvenuti alladi, match valido per glidi. La presentazionepartita Buongiorno e benvenuti alladi, match valido per glidi. Alle ore 18.00 le due squadre scenderanno in campo alla Atlas Arena di Lodz (Polonia) per fronteggiarsi in un incontro fondamentale per le sortiPool B, si affrontano le ...

