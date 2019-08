LIVE Fognini-Opelka | US Open 2019 in DIRETTA | 2-5 nel primo set | americano avanti di un

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. In campo Fognini - poi Lorenzi e Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Fognini-Opelka - US Open 2019 in DIRETTA : 1-2 nel primo set - americano impressionante al servizio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Splendida accelerazione di rovescio incrociata di Opelka A zero, con una prima di servizio centrale ben posizionata, Fognini pareggia il conto sul 2-2 nel primo set. Opelka andrà alla battuta 40-0 A campo aperto, con il dritto, Fognini si conquista tre palle per il 2-2 nel primo set 30-0 Esce la risposta incrociata di rovescio di Opelka sulla prima potente di Fognini 15-0 Altro ricamo a ...

LIVE Fognini-Opelka - US Open 2019 in DIRETTA : 0-1 nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Grande giocata di Fognini: palla corta e poi ricamo a rete sul tentativo di passante di Opelka 15-0 Prima molto pesante di Opelka e Fognini risponde in rete E con un altro ace (effetto slice) Fognini pareggia il conto (1-1) nel primo set. Opelka al servizio 40-30 Ace centrale di Fognini e una palle dell’1-1 nel primo set 30-30 Chiaro l’intento di scambiare da dietro di ...

LIVE Fognini-Opelka - US Open 2019 in DIRETTA : esordio insidioso per il ligure contro il gigante americano. Si inizierà alle 19.35 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.21: Fognini è reduce dai quarti di finale raggiunti nella Rogers Cup di Montreal (Canada), sconfitto dal n.2 del ranking Rafael Nadal. 19.19: Un match decisamente complicato attende l’azzurro Fognini contro l’americano Opelka (n.42 del mondo) 19.15: Si conclude dunque il match tra Konta e Kasatkina: la britannica si impone 6-1 4-6 6-2. alle ore 19.35 prenderà il via il match ...

LIVE Fognini-Opelka - US Open 2019 in DIRETTA : esordio insidioso per il ligure contro il gigante americano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35: E dunque la russa Kasatkina si aggiudica il secondo parziale 6-4, pareggiando il computo dei set con Konta. Si va al terzo set e con ogni probabilità il match di Fognini inizierà dopo le 19.00 18.30: La sfida tra Konta e Kasatkina, vede la russa avanti nel secondo set 5-4 e servizio, potendo protrarre il match al terzo parziale. 17.45 Nel match che precede quello dell’azzurro ...

