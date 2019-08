LIVE Canottaggio | Mondiali Linz 2019 in DIRETTA | batterie 26 agosto | Italia in finale nel

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : batterie 26 agosto - inizia il cammino del doppio senior femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della seconda giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata di gare dei Mondiali di Canottaggio che proseguiranno oggi a Linz, in Austria: si inizia in mattinata con le batterie del paraCanottaggio, e si proseguirà con le batterie delle specialità olimpiche e non olimpiche del Canottaggio, mentre nel pomeriggio inizieranno i ...

17.18 Quarta batteria che parla la lingua serba di Aleksandar Filipovic, il quale si impone con il tempo di 7:04.15 precedendo il bielorusso Pavukou (7:06.97) e il finladese Ven (7:08.90). 17.15 Terza run del singolo maschile, ecco i risultati. In prima posizione il norvegese Kjetil Borch (6:59.25), alle sue spalle lo svizzero Stahlberg (7:03.24) e il messicano Cabrera (07.18.58). 17.11 ...

16.45 Emma Twigg va a segno nella quinta delle otto serie in programma: il crono di 7:43.81 consente alla neozelandese di piegare le resistenze della svedese Claesson (7:53.01) e della portoricana Toro arana (8:00.55). 16.39 Arrivano i risultati dal quarto gruppo. A mettere la prua davanti a tutte è la canadese Carling Zeeman (7:47.03), dietro di lei la transalpina Jacquet (7:51.25) e la ...

16.27 Nella prima run ruggisce l'austriaca Magdalena Lobnig (8.0:07.31) davanti alla namibiana Diekmann (8:11.86) e alla norvegese Madsen (8:16.05). 16.23 Si sono aperte le batterie relative al singolo donne. 16.19 Svetta la Cina in acqua 2: Liu/Zhang stampano un convincente 6:31.11 per bruciare Svizzera (6:35.10) e Sudafrica (6:43.70). 16.17 Spazio all'ultima heat del due di ...

16.17 Spazio all'ultima heat del due di coppia. 16.14 Chiudono definitivamente in terza piazza i ragazzi tricolore (6:33.08). A finire davanti a tutti è la Gran Bretagna di Collins e Thomas (6:28.53), seconda la Francia (6:30.54). 16.12 Si passa ai 1500: Infimo/Venier ancora terzi. Prima Gran Bretagna, seconda Francia. 16.10 Torniamo in acqua con gli azzurri che sono terzi a metà della ...

15.59 Nella seconda run a vincere sono i polacchi Zietarski e Biskup (6:27.09), davanti alla Nuova Zelanda (6:31.47) e all'Argentina (6.:37.88). 15.55 E' l'Irlanda a vincere la prima batteria del due Doyle-Birne: col crono di 6:28.93 gli irlandesi precedono l'Australia (6:32.21) e la Bulgaria (6:35.36). 15.53 Si prosegue senza sosta nel programma a Lienz. 15.52 ...

13:25 Ora è il turno del singolo femminile: subito in acqua l'italiana Piazzolla. 13:23 Dominio del nostro Goretti che vince in solitaria la batteria con oltre 12" sul tedesco Schaefer. 13:18 Quinta frazione vinta dal canadese Lattimer davanti all'austriaco Kepplinger e al greco Konsolas. Ora tocca all'azzurro Goretti nell'ultima batteria. 13:14 Lo svizzero ...

12:54 Iniziate le batterie del singolo maschile. 12:52 Gli azzurri resistono metà gara con l'Olanda per poi mollare il colpo: arriva quindi un secondo posto, terza la Nuova Zelanda. 12:48 Seconda frazione conclusa con la Polonia in testa, poi Russia e Cina. Ora l'Italia in terza ed ultima batteria. 12:44 Prima batteria vinta dall'Australia davanti a Germania e Norvegia. 12:36 ...

11:38 La coppia azzurra formata da Rodini e Cesarini vince la prima batteria! Preceduto di 69 centesimi il Canada, terzi gli Stati Uniti. 11:30 Tra poco le batterie del due di coppia femminile con l'Italia subito in scena. 11:28 La Nuova Zelanda conclude l'ultima frazione in testa davanti ad Australia e Gran Bretagna. 11:24 La Germania precede di soli 65 centesimi il Portogallo ...

10.48 Vince l'Italia in 6'33″15! Seconda la Nuova Zelanda, poi Francia e Germania. Ai ripescaggi Olanda e Lituania. 10.47 Il vantaggio dell'Italia sale a 3″ ai 500 dal traguardo! 10.46 A metà gara Italia in testa con 2″ sulla Nuova Zelanda! 10.45 Subito in testa Lodo e Vicino ai 500 metri! 10.43 Avanzano Turchia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Polonia. ...