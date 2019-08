L’Italia non ha indicato un commissario europeo

Canottaggio - Mondiali Linz 2019 : due imbarcazioni non olimpiche delL’Italia vanno in Finale A : Si è conclusa per l’Italia la seconda giornata dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio a Linz, in Austria, che nella sessione mattutina di oggi ha visto disputarsi le batterie di altre sei specialità, delle quali una sola olimpica ed una paralimpica. L’Italia, che schierava cinque equipaggi, piazza i due armi non olimpici in Finale A, mentre tutti gli altri dovranno passare attraverso i ripescaggi. SPECIALITA’ ...

Il PD apre ad un Conte Bis - ma chiede due ministeri di peso - M5S : 'L’Italia non aspetta' : Continuano le trattative in merito alla formazione del nuovo esecutivo PD-M5S: il partito di Zingaretti sembra potersi aprire ad un'ipotesi Conte Bis, a patto che siano accolte le proposte portate avanti dal Partito Democratico, più intenzionato ad aprire un percorso nuovo, con alcuni ministero di peso, come l'Economia e la Giustizia. La posizione del PD Nonostante un po' di sfiducia, con il segretario Nicola Zingaretti che inizia a pensare che ...

Crisi - Di Maio : L’Italia non aspetta il Pd. Zingaretti : no al rimpastone : Muro contro muro sul nodo del premier. I Cinque Stelle gelano il segretario Dem, che però non sembra disposto a cedere

Governo : Musumeci - ‘per il bene delL’Italia spero non ci sia un ritorno Lega-M5S’ : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – ‘L’ho detto nelle ultime settimane e lo ripeto: per il bene dell’Italia e del Sud in particolare mi auguro che non ci sia un ritorno di un Governo Lega/M5S. Auspico, invece, che si torni presto ad un Governo con tutte le forze di centrodestra, secondo lo schema che già oggi guida la maggioranza delle Regioni e dei Comuni”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello ...

Equitazione - Europei 2019 : Belgio d’oro nel salto a squadre. Devos e compagni volano a Tokyo insieme a Gran Bretagna e Francia - nona L’Italia : Va al Belgio la medaglia d’oro nel salto ostacoli, nell’ambito degli Europei di Equitazione 2019, con il quartetto capace di superare una Grande Germania, nonostante le cinque penalità inflitte a Pieter Devos nel corso del primo giro, realizzando però percorso netto con Jos Verlooy e soprattutto Gregory Wathelet, ultimo a scendere in pista. Un plauso va fatto però anche alla Germania, in lizza fino all’ultimo, grazie alle ...

Nuoto - Mondiali Juniores 2019 Budapest. L’Italia non si ferma! Burdisso d’argento nei 100 farfalla. Bronzo per Gaetani nei 200 dorso e per la 4×100 mista stile libero : L’Italjunior non si ferma e continua a collezionare podi e medaglie ai Mondiali di Budapest. Oggi niente ori per gli azzurri ma tre medaglie pesanti e diversi risultati interessanti in vista della giornata di domani. le firme del giorno portano il nome di Federico Burdisso, specialista dei 200 farfalla che però se la cava benissimo anche nei 100 e lo ha dimostrato scendendo per la seconda volta sotto i 52″ per andarsi a prendere un ...

Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 : per L’Italia subito due semifinali in specialità non olimpiche : La prima sessione delle batterie dei Mondiali di Canoa velocità, scattati questa mattina a Szeged, in Ungheria, consegnano all’Italia due semifinali in specialità non olimpiche ed una finale (con Esteban Farias) e tre semifinali in specialità paralimpiche della paraCanoa. Canoa SPECIALITA’ NON olimpiche Nel C2 500 Nicolae e Sergiu Craciun giungono quarti nella prima batteria in 1’44″12 e non riescono a centrare sin da ...

Crisi di governo - Renzi : “Pd ha posizione chiara - Zingaretti avrà mandato forte. Per me voto resta atto che non fa bene alL’Italia” : “Mi pare che il Pd abbia una posizione molto chiara sul governo di legislatura. Credo che Zingaretti riceverà un mandato forte“. Torna a parlare Matteo Renzi, a poche ore prima della direzione del Partito Democratico e all’indomani del suo intervento in Senato. L’assise delle ore 11 al Nazareno sancirà la linea dem da portare avanti al cospetto di Sergio Mattarella in occasione delle consultazioni, che inizieranno oggi ...

Softball - Mondiali Under19 2019 : Stati Uniti in trionfo! Giappone sconfitto 4-3 in otto inning - solo nona L’Italia : Si chiudono con il successo degli Stati Uniti i Mondiali di Softball under-19 2019, con la selezione di casa capace di sconfiggere 4-3 il Giappone, al termine di una finale molto equilibrata, e decisa solamente all’ottavo inning. A far voce grossa sono le due pitcher, che non concedono molto spazio alle battitrici, chiudendo i primi sette parziali addirittura sullo 0-0, per una sfida tuttavia non avara di emozioni, e nella quale la ...

Governo - Toti : “Compromessi al ribasso non fanno bene alL’Italia. Spinta propulsiva finita” : Il presidente della Liguria e leader del movimento “Cambiamo” Giovanni Toti è stato ospite alla Festa della Lega Toscana, per un’intervista con Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato. Molti i temi affrontati, a partire dal buon Governo di centrodestra che ha conquistato tante regioni da sempre governate dalla sinistra, come lo era la Liguria, che dalla vittoria di Toti nel 2015 a oggi è arrivata ad essere guidata per ...

LIVE Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 in DIRETTA : De Filippis terzo - Pellielo quinto. Non c’è pass olimpico per L’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.15 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo LIVE, buona serata da OA Sport. 18.14 Rompe Alipov e vince. 18.13 Sbaglia Azevedo. 18.12 Rompe anche Alipov. 18.11 Rompe Azevedo. 18.00 Situazione dopo 50 piattelli: AZEVEDO Joao POR 43 ALIPOV Alexey RUS 43 18.08 Entrambi i tiratori sbagliano l’ultimo piattello. Si va allo shoot-off. 18.05 Errore di ...

