Fonte : fanpage

(Di lunedì 26 agosto 2019) L'epidemia discoppiata incontinua a fare paura: secondo Fernando Simón, direttore del Centro di coordinamento di allerta ed emergenze sanitarie, uninglese, che era stato in vacanza a Siviglia alla metà del mese di agosto, sarebbe risultato positivo all'infezione, ma si attendono conferme. Tra le persone contagiate, anche 34 donne incinte: due aborti sarebbero al momento oggetto di un'indagine da parte del ministero della Salute spagnolo.

