Fonte : ilmessaggero

(Di lunedì 26 agosto 2019), emergenza senza fine in. Il ministro della Salute iberico ha confermato ildi listeriosi, in un cittadino britannico che potrebbe essersi infettato...

SIVeLP : Listeria, primo caso fuori dalla Spagna: inglese contagiato dopo viaggio in Andalusia - augusto_amato : Listeria, primo caso fuori dalla Spagna: inglese contagiato dopo viaggio in Andalusia - infoitsalute : Listeria, confermato il primo contagio fuori dalla Spagna: è un inglese colpito dopo un viaggio in Andalusia -