Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 26 agosto 2019) L’occhio del fotografo coglie. Anche il più piccolo dettaglio. E questa volta ha immortalato un’cheal G7 di Biarritzcon un bacioma c’è un attimo in cui il suo sguardo sembra non disdegnare il Primo ministro canadese. Dalle altre immagini si nota chiaramente che si tratta solo di un saluto.Nella giornata di domenica, in formato ridotto, le first lady del G7 - lasciati i consorti a Biarritz - sono partite con Brigitte Macron alla scoperta del paese basco e in particolare di Espelette, villaggio che la première dame adora e che ha voluto mostrare alle sue compagne di gita. Protagonista della giornata, il peperoncino, prodotto simbolo di Espelette. Il gruppo organizzato per l’escursione era formato da sei first lady fra le quali, sempre in prima fila al fianco di ...

HuffPostItalia : L'espressione di Melania Trump che saluta Justin Trudeau dice tutto - pattriva : RT @HuffPostItalia: L'espressione di Melania Trump che saluta Justin Trudeau dice tutto - gabrieleolivero : RT @HuffPostItalia: L'espressione di Melania Trump che saluta Justin Trudeau dice tutto -