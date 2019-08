Leonardo DiCaprio dona 5 milioni di dollari per gli incendi in Amazzonia

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 26 agosto 2019)in bici a New Yorkin bici a New Yorkin bici a New Yorkin bici a New Yorkin bici a New Yorkin bici a New Yorkin bici a New Yorkin bici a New Yorkin bici a New Yorkin bici a New Yorkla scorsa settimana è stato tra i primi a dire ai suoi 34di follower: «Attenzione, l’– il nostro polmone – sta bruciando. E nessuno fa nulla». Da allora, la notizia è rimbalzata sui siti di tutto il mondo. Il presidente brasiliano Bolsonaro ha ordinato all’esercito di spegnere gliin sette stati del paese e Macron ha appena dichiarato che i leader dei Paesi del G7 – ora riuniti a Biarritz – hanno intenzione di aiutare l’America del Sud a spegnere gli ...

greenMe_it : #Amazzonia l’appello di @LeoDiCaprio per salvare il polmone del mondo che brucia ?? - GiovanniCiocca : Leonardo DiCaprio stanzia 5 milioni per fermare gli incendi in Amazzonia - RedCapes_it : Leonardo DiCaprio lancia una raccolta fondi per gli incendi in Amazzonia -