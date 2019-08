L’elicottero di Trump ha rovinato il prato La Regina Elisabetta divertita e

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 26 agosto 2019) Carlo Lanna Dalle ultime indiscrezioni dei media inglesi, lasi sarebbe lamentata del Presidente, dato che l'elicottero del Tycoon avrebbeildi Buckingham Palace Sono trascorsi due mesi appena dalla visita ufficiale del Presidentesul suolo britannico, una visita molto attesa ma che ha creato scompiglio fra le mura di palazzo e nel mondo politico anglosassone, che in quel periodo, era in puro caos da Brexit. La visita diè ancora un argomento caldo a Bukingham Palace, almeno come riportano i media britannici. A nessuno è sfuggito il lamento dellache accusa il Tycoon di averildel suo palazzo imperiale. Un lamento ironico, si spera, che la sovrana ha fatto notare al premier australiano Scott Morrison, ricevuto a Londra nelle ultime ore. "Venga a vedere il, è", afferma la sovrana. Dalle ...

