League of Legends sarà a fianco di The Rock nello show televisivo HBO

League of Legends : fan arrabbiati con Riot Games per il nuovo sistema di monetizzazione : Non è un segreto che Riot Games cerchi di monetizzare con il suo MOBA, League of Legends, attraverso skin ed altri oggetti. Tuttavia, la recente svolta dell'azienda verso altri metodi di monetizzazione ha sconvolto non poco i giocatori.All'interno della Public Beta Environment è apparso un nuovo sistema chiamato Eterni che consiste in una serie di nuovi obiettivi legati ai campioni con cui potete dimostrare la vostra superiorità sugli avversari. ...

La finale dell'ESL Eurocup di League of Legends a Lucca Comics & Games 2019 : I migliori talenti emergenti della scena internazionale di League of Legends si danno appuntamento nella Esports Cathedral, in una Chiesa medievale, a Lucca Comics & Games il 30 e 31 Ottobre. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Un nuovo evento di rilevanza internazionale è pronto ad approdare in Italia: la neonata ESL Eurocup di League of Legends, infatti, avrà la sua prima finale a Lucca Comics & Games, nella splendida cornice ...

League of Legends : Outplayed e Sparks si contendono il titolo italiano alle finali dei PG Nationals Vigorsol : La seconda giornata delle finali della stagione estiva dei PG Nationals vedrà questa domenica impegnati al Teatro Olimpico i team di League of Legends, con Outplayed e Campus Party Sparks a contendersi il titolo italiano di categoria, l’accesso agli EU Masters (competizione europea che mette di fronte i team vincitori delle leghe nazionali), e la possibilità di essere il primo team ad aver messo in bacheca il secondo trofeo. Con il Summer ...

Ashe : Madre Guerriera è il primo fumetto di League of Legends disponibile in versione fisica a partire da oggi : Attraverso un comunicato stampa Riot Games annuncia l'arrivo del primo fumetto dedicato a League of Legends. Ashe: Madre Guerriera è il frutto della collaborazione tra lo studio di sviluppo del MOBA più famoso al mondo e Marvel. Grazie a Panini Comics il fumetto è ora disponibile in versione fisica anche in Italia.Ashe è una giovane Figlia del gelo, la cui vita è destinata a cambiare per sempre durante una pericolosa missione, nel corso della ...

League of Legends : una giocatrice ha stabilito due record del mondo giocando per 30 ore ininterrotte : Hecaterina "Kinumi Cati" Eglise è una giocatrice famosa per aver partecipato a diverse maratone videoludiche.Questa volta Kinumi Cati ha registrato due nuovi record mondiali giocando per ben 30 ore ininterrotte a League of Legends. I record della giocatrice sono stati svelati durante un evento tenutosi all'Hotel Shanghai in Delft, una città olandese. "Maratona più lunga per un titolo MOBA" e "Maratona più lunga mai effettuata su League of ...