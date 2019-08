Le notizie di oggi 19 | 30

Fonte : agi

(Di lunedì 26 agosto 2019) PD-M5S TRATTANO PER IL CONTE-BIS: ZINGARETTI VEDE DI MAIO, NUOVO INCONTRO ALLE 21 Ore decisive per un accordo tra dem e pentastellati. Incontro di mezzora tra il segretario e il leader 5 Stelle. Il Pd fa sapere che non c'è ancora intesa sul capo del governo. M5s ottimista: il veto sta per cadere. Tra i nodi anche il Viminale, Difesa ed Economia. Nuovo round in serata. Il Quirinale intanto rende noto il calendario dei colloqui per superare l'impasse: si inizierà domani alle 16, ma il giorno clou sarà mercoledì: alle 17 Mattarella riceverà la delegazione del Pd, alle 18 quella della Lega, alle 19 quella del M5s. Conte rientra a Palazzo Chigi da Biarritz. ZINGARETTI "PARTITO IL CONFRONTO PER IL GOVERNO DI SVOLTA" Il segretario insiste sulla linea della discontinuità su programmi e squadra. I renziani pronti ad accettare un esecutivo con il premier ...

Agenzia_Ansa : Oggi #26agosto è la Giornata internazionale del #cane #ANSA - rtl1025 : ???? E voi come festeggerete questa giornata con il vostro compagno a quattro zampe? #giornatamondialedelcane - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi ???? Milan a zero ?? Tutti in piedi per #Mihajlovic Quei 40 giorni tra lacrim… -