(Di lunedì 26 agosto 2019) Venerdì 25 ottobre il gigantesco asteroide (162082)HL1 effettuerà un passaggio rto, fortunatamente senza alcun rischio di impatto. Il “sasso spaziale”, che sta viaggiando a una velocità di benchiloorari (circa 11milaal secondo), transiterà infatti a una distanza sicura di 6milioni e 200mila chilo, 16 volte la distanza media lunare. Benché ad ottobre non si corra alcun pericolo,HL1 è comunque un cosiddetto NEO (Near Earth Object) classificato come potenzialmente pericoloso dNASA, a causa della sua orbita e delle dimensioni considerevoli.