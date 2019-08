Lady Gaga e Bradley Cooper insieme? Ci sono nuovi indizi

Lady Gaga : i fan sono convinti che dietro questa lettera si nasconda un indizio sul nuovo album : F The post Lady Gaga: i fan sono convinti che dietro questa lettera si nasconda un indizio sul nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez come Rihanna e Lady Gaga : lancia la sua linea beauty? : Dopo il lancio di Fenty Beauty by Rihanna e della linea make-up di Lady Gaga messa in vendita su Amazon, una nota popstar sarebbe pronta per approdare nel mondo del trucco con una propria collezione. come già anticipato nel titolo, parliamo di Selena Gomez, l'ex-stella di Disney Channel che ha trascorso le sue vacanze estive in Italia.Secondo quanto rivelato da Women's Wear Daily, la cantante e attrice statunitense avrebbe depositato i ...

Ansia? Depressione? Sono italiana" : il post ironico di Lady Gaga : Diverso tempo fa Lady Gaga ha raccontato della sua lotta all'ansia e alla depressione, di cui oggi ha imparato a ridere come dimostra un post ironico in cui sbandiera il suo orgoglio di essere italiana. Lady Gaga sa come sorprendere i suoi fan e anche con l'ultimo post condiviso sul suo profilo Instagram ha centrato l'obiettivo. Sono stati soprattutto i fan italiani a essere colpiti dal messaggio che Lady Germanotta ha voluto ...

Lady Gaga finanzia progetti per le comunità vittime degli attentati di Dayton - El Paso e Gilroy : Da sempre impegnata nella battaglia contro la libera circolazione delle armi, Lady Gaga non è rimasta a guardare di fronte alle stragi di massa che hanno sconvolto gli Stati Uniti nelle ultime settimane. La popstar newyorchese ha deciso di attivarsi per sostenere le vittime degli attentati di Dayton, El Paso e Gilroy, attraverso la sua fondazione Born This Way, perché i sopravvissuti possano avere tutto il supporto necessario per affrontare ...

Lady Gaga accusata di plagio per Shallow rifiuta di pagare un risarcimento : l'audio dei due brani : Non è la prima volta e non sarà certo l'ultima, ma stavolta fa più rumore perché la canzone in questione ha perfino vinto un Oscar: Lady Gaga accusata di plagio per Shallow dovrà difendere in sede legale la sua opera e dimostrarne l'autenticità. ll compositore Steve Ronsen ha intentato causa contro Gaga e il produttore Mark Ronson, che con lei ha scritto il brano per la colonna sonora del film A Star Is Born, sostenendo che Shallow sia un ...

"Lady Gaga e Bradley Cooper a pranzo a Panarea" - ma dal ristorante negano : "Lei non c'era" : Il ristorante Da Pina, che avrebbe fatto da sfondo a un romantico pranzo a Panarea tra Bradley Cooper e Lady Gaga, conferma a Fanpage.it la presenza del divo hollywoodiano a pranzo il 6 agosto scorso ma nega fosse con la celebre popstar: "Era un tavolo da 14 persone. Con Cooper c'erano Oprah Winfrey, Katy Perry e Orlando Bloom. Lady Gaga non c'era".

Chi è Dan Horton - il nuovo flirt di Lady Gaga? : Ha 37 anni, è divorziato e ama viaggiare. Professione: tecnico del suono. Vanta collaborazioni con star di fama internazionale come Lenny Kravitz e Bruno Mars. Sarà quello giusto per Lady Gaga? Da giorni non si fa che parlare di lui, l'uomo comparso al fianco di Lady Gaga, il musicista Dan Horton. La foto del loro bacio appassionato ha fatto il giro del web e ha messo a tacere le voci sulla presunta relazione tra la pop star e ...