L' action in terza persona Devil' s Hunt in azione in un nuovo video gameplay

Devil's Hunt : l'ispirato action in terza persona basato sull'eterno scontro tra luce e oscurità ha una data di uscita : Devil's Hunt arriverà su PC tramite Steam il 17 settembre, in seguito saranno lanciate le versioni PlayStation 4, Xbox One e Switch nel primo trimestre 2020, come annunciato dal publisher 1C Entertainment e dallo sviluppatore Layopi Games. La versione Switch è stata recentemente rivelata.Mentre il gioco era originariamente previsto per il lancio simultaneo su PlayStation 4, Xbox One e PC, Layopi Games ha deciso di spostare la data di ...