La vita invisibile di Eurídice Gusmão – Ecco il trailer italiano!

(Di lunedì 26 agosto 2019) Dopo la straordinaria accoglienza al Festival di Cannes 2019, dove ha vinto il Premio Miglior Film nella sezione Un Certain Regard, arriva il primoitaliano de Ladi. Il film è tratto dal romanzo omonimo di Martha Batalha, edito in Italia da Feltrinelli che, per l’occasione dell’uscita in sala il 12 settembre, pubblicherà una nuova edizione del libro.la sinossi de Ladi: Rio de Janeiro, 1950.e Guida sono due sorelle inseparabili che vivono con i loro genitori dagli ideali conservatori. Immerse in unatradizionale, nutrono entrambe dei sogni:vuole diventare una rinomata pianista, mentre Guida è in cerca del vero amore. Le loro scelte porteranno alla drastica decisione del padre di separarle. Le sorelle prenderanno due strade diverse senza mai perdere la speranza di potersi ...

