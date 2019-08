La Royal Family nella chiesa della Regina Vittoria | foto

L'anello di Diana e Kate genera tensioni della Royal Family - : Elisabetta Esposito L'anello di Kate Middleton, che appartenne a Lady Diana, è oggetto da sempre di beffe nella Royal Family: ecco le ragioni dello scherno L’anello di fidanzamento di Kate Middleton ha rappresentato un motivo di imbarazzo nella Royal Family. Stando a quanto racconta l’Express, l’anello è appartenuto a Lady Diana e da sempre è oggetto di beffe tra gli aristocratici. La sua storia è lunga e interessante: parte dal ...

Lady D e la “Royal family” : la Principessa del Popolo e la Casa Reale celebrati su La5 : A 22 anni dalla drammatica scomparsa di Lady D, LA5 ricorda la Principessa del Popolo e racconta l’inesauribile fascino della Casa Reale britannica con due serate – realizzate da VideoNews, a cura di Lavinia Orefici – in onda sabato 31 agosto e nella prima settimana di settembre, in prime-time. In soli 36 anni di vita, Lady D ha lasciato di sé un segno indelebile. Nata Spencer, una delle più antiche e importanti famiglie inglesi, da ...

Tutti i retroscena sulla Royal Family - : Francesca Rossi Tutto, ma proprio tutto ciò che avreste voluto sapere sulla royal family inglese svelato in una serie di documentari che raccontano la storia dei Windsor e gli aneddoti meno conosciuti delle loro vite “The royal House of Windsor”, così si chiamerà la serie di documentari targata Netflix in cui giornalisti esperti della royal family britannica racconteranno i retroscena della dinastia di sangue reale più seguita e ...

La Regina aiuta Meghan a integrarsi nella Royal Family - : Elisabetta Esposito La Regina Elisabetta II ha aiutato Meghan Markle a integrarsi nella Royal Family, fornendole un mentore: ecco come l'ex attrice si è ambientata grazie alla contessa Sophie La Regina Elisabetta II ha aiutato Meghan Markle a integrarsi nella sua nuova vita a Palazzo. Come racconta l’Express, la giornalista Katie Nicholl ha svelato come la sovrana abbia affiancato all’ex attrice una mentore molto speciale. Il ...

La Royal Family in immagini - : Fonte foto: Getty, LaPresseLa Royal Family in immagini 1Sezione: Spettacoli Tag: British Royal Family Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini della Royal Family: ecco i membri più in vista della famiglia reale britannica, a partire dalla Regina Elisabetta II La Regina Elisabetta II è a capo della Royal Family. La novantatreenne ...

La Royal Family cerca uno chef : Ami cucinare e i tuoi amici ti reputano un Masterchef? C'è un'offerta che fa per te e giunge direttamente dalla Royal Family. Dopo la proposta di lavoro come social media manager, su The Royal Household - sito ufficiale della Royal Family - appare un nuovo annuncio che apre la candidature a chef ambiziosi e qualificati, dotati di grande entusiasmo ed eccellenti capacità comunicative disposti a lavorare per la famiglia reale ...

"In Italia ero un ciabattino precario. A Londra riparo le scarpe della Royal Family e di Tom Cruise" : Immaginate per un momento la polverosa bottega di un calzolaio di periferia, e magari localizzatela nella provincia di Arezzo. Provate a visualizzarne la penombra degli spazi angusti, a inghiottire l’odore di pelle e di ferro degli arnesi che contiene, a immergervi nel rumore assordante dei gesti che quell’artigiano compie per portare a termine la sua opera: ridare vita a un paio di scarpe ormai consunte. E poi, improvvisamente e ...

Royal Family - il muso lungo di William al battesimo di Archie - : Francesca Rossi L’esperta di linguaggio del corpo Judi James rivela al Daily Mail i veri pensieri dei membri della Royal Family presenti al battesimo di Archie, analizzando la loro postura e le loro espressioni Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima, in grado di rivelare qualunque segreto. Per l’esperta di linguaggio del corpo Judi James, invece, anche un sorriso, una mano adagiata con grazia sul grembo possono dire ...

Diffuse le prime immagini del battesimo del piccolo Archie : Royal Family (quasi) al completo - grande assente la Regina : Mamma Meghan e papà Harry tengono amabilmente in braccio il piccolo Archie, nel giorno del suo battesimo. La cerimonia è stata celebrata al castello di Windsor, in un evento tenuto strettamente privato, con buona pace dei fan. Le immagini sono state Diffuse attraverso gli account social della Royal Family: un ritratto di Archie Harrison Mountbatten-Windsor -nato lo scorso 6 maggio – che dorme pacifico nelle braccia dei suoi genitori, nel ...