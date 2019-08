La Juventus vuole Rakitic | in cambio al Barcellona andrebbe Emre Can

Wanda Nara : «Mauro (Icardi) vuole rimanere all’Inter. Non andrebbe nemmeno alla Juventus» : Ospite fissa della trasmissione tv Tiki Taka, Wanda Nara ha ovviamente parlato del futuro di Icardi. Wanda Nara ha detto in maniera piuttosto chiara che Mauro Icardi non ha mai voluto lasciare l’Inter. «Io ho sempre lavorato perché sono una professionista. Ma Mauro non vuole lasciare l’Inter. Non ha mai voluto lasciare l’Inter. Non c’entra la casa nuova. Se dovesse arrivare oggi un’offerta della Juventus, lui non ...

Nedved : non è un anno di transizione - la Juventus vuole vincere sempre : Nedved: non è un anno di transizione, la Juventus vuole vincere sempre. Sono stati fatti cambiamenti importanti, siamo convinti delle nostre scelte

Calciomercato Juventus - Palmeri : 'Paratici vuole Suarez - Rakitic e Dembelé del Barcellona' : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Fabio Paratici, infatti, è volato a Barcellona e sta trattando alcuni giocatori del club blaugrana, come riporta il noto giornalista di Tuttomercatoweb Tancredi Palmeri. La Juventus e il Barcellona hanno bisogno di smaltire alcuni giocatori delle proprie rose e starebbero lavorando per alcuni scambi sorprendenti. Paratici avrebbe proposto al club catalano uno scambio ...

Mercato Juventus - non solo Emre Can : il Barça vuole il bomber bianconero : Mercato Juventus – Fino ad oggi non hanno concluso alcun affare, ma Juventus e Barcellona continuano a parlarsi, a sondarsi a vicenda, a porre le basi per un possibile accordo. Anzi, più di uno. Perché sul tavolo ci sono i nomi diEmre Can, Ivan Rakitic e… pure Mario Mandzukic. Il possibile scambio tra Rakitic ed Emre Can […] More

Gazzetta dello Sport : Icardi vuole sempre la Juventus ma il Napoli presenta l'offerta : La Juventus è pronta a disputare la prima giornata di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nella seconda giornata ci sarà il big match contro il Napoli, una partita importante per capire a che punto è arrivato il lavoro del nuovo tecnico Maurizio Sarri. A tenere banco però in questi giorni è sicuramente il calciomercato, che si chiuderà ufficialmente il 2 settembre. L'esigenza principale dei bianconeri resta il piazzare ...

Mauro Icardi vuole la Juventus - ma il Napoli rilancia e chiede al giocatore di decidersi : Alla fine della sessione estiva di mercato mancano poco meno di quindici giorni e il caso Icardi in casa Inter sembra arrivato al termine: questione di intrecci di mercato e destino. L'argentino è da tempo fuori dai progetti del neo tecnico Antonio Conte e desidera vestire un'unica maglia, quella bianconera della Juventus. L'ex capitano dell'Inter ha le idee chiare sul suo futuro e d'accordo con la moglie Wanda Nara ha intenzione di mantenere la ...

Juventus - Icardi vuole solo i bianconeri (RUMORS) : La Juventus, ad una settimana dall'inizio de campionato, deve sicuramente lavorare sul mercato per piazzare alcuni esuberi sul mercato, al fine di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Ci sono tanti a rischio cessione: Perin, Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, Higuain e Dybala. solo dopo alcune partenze potrebbero esserci altri pesanti investimenti, su tutti il nome più chiacchierato resta quello di Mauro Icardi, punta finita ...

Dall'Inghilterra - Daily Mail : la Juventus vuole Eriksen a parametro zero nel 2020 : La Juventus ha sempre fatto della programmazione il suo punto di forza, basti vedere i numerosi acquisti a parametro zero negli ultimi anni: da Pirlo a Pogba, fino ad arrivare ai vari Evra, Emre Can e Ramsey. Il lavoro del direttore sportivo Fabio Paratici è sempre stato notevole a tal riguardo, e anche il prossimo anno potrebbe delinearsi un importante acquisto a zero. Dall'Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione riguardante un giocatore ...

Juventus - secondo SportItalia Icardi vuole solo i bianconeri (RUMORS) : In attesa dell'inizio della Serie A, previsto per sabato 24 agosto alle ore 18 fuori casa contro il Parma, la Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri. Dall'ultima partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid, con i bianconeri sconfitti per 2 a 1, è emerso come la Juventus abbia un ottimo gioco offensivo anche se ci sono state diverse difficoltà in fase di ...

Calciomercato Juventus – Spazio alle cessioni : Rugani e Matuidi verso Monaco - Mandzukic vuole il Bayern : La Juventus prova a piazzare i propri esuberi: Rugani e Matuidi interessano al Monaco, Mandzukic gradirebbe un ritorno al Bayern Monaco Da Monaco a Monaco, dalla Francia alla Germania. Due squadre diverse, l’omonimia cittadina e un dettaglio in comune: entrambe potrebbero essere partner di mercato della Juventus. Il mercato juventino appare bloccato negli ultimi giorni. Dopo l’arrivo di De Ligt infatti, la ‘Vecchia Signora’ si è presa una ...

Prosegue la guerra Marotta Paratici - l’Inter vuole soffiare Chiesa alla Juventus : L’edizione odierna di Tuttosport sottolinea come continua senza sosta la guerra fredda tra Inter e Juve Negli ultimi due mesi, i due club non hanno perso occasione per sgambetti e gomitate, cercando di impedire il chiudersi delle trattative altrui, provando a soffiarsi reciprocamente obiettivi e, soprattutto, portando avanti il braccio di ferro più lungo del mercato di quest’anno, quello per Mauro Icardi e Paulo Dybala. alla fine, tutto ...

Juventus - secondo la Gazzetta Cristiano Ronaldo vuole Icardi in bianconero : La Juventus prosegue la sua preparazione estiva, con Maurizio Sarri che sta lavorando sulla parte tattica e atletica, mentre la dirigenza è impegnata soprattutto nelle cessioni, nel tentativo di ricavare quel tesoretto utile per poter investire sui giocatori funzionali al tecnico toscano. Come è noto la Juventus sta cercando una prima punta, perché Mandzukic potrebbe trasferirsi al Manchester United (e comunque è in uscita) mentre Dybala è stato ...

Higuain - il padre : “Vuole restare alla Juventus - ha un contratto lungo” : Il padre dell’attaccante Gonzalo Higuain ha rilasciato un’intervista a Radio Continental Corrientes: “In Italia è felice. Ha un rapporto speciale sia con i tifosi e soprattutto con la stessa dirigenza, potrebbe chiudere la sua carriera alla Juventus, ha ancora due anni di contratto.” Tutte le strade portano a pensare che Gonzalo Higuain resterà alla Juventus. Il Pipita ha rifiutato la Roma, che da tempo sta facendo ...

Dybala Juventus - bufera in arrivo : la Joya si è pentito - vuole andar via : Dybala Juventus – Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da scrivere. Al suo arrivo sulla panchina della Juventus, il nuovo tecnico Maurizio Sarri aveva dichiarato di voler puntare su di lui, magari nel ruolo di falso nove. Tornato prima dalle vacanze dopo la Copa America, però, l’attaccante argentino ha trovato una situazione molto diversa, con il club bianconero […] More