La guerra commerciale affossa lo yuan | ai minimi da 11 anni Corsa all’oro | Borse in calo

La guerra commerciale affossa lo yuan - ai minimi da 11 anni. Borse in calo : La valuta cinese ai minimi da inizio 2008. Listini asiatici in ribasso. Corsa alle obbligazioni e all’oro

La guerra commerciale di Trump non va benissimo : L'aveva iniziata dicendo che sarebbe stata "facile da vincere", ma un anno e mezzo dopo sembra aver finito le idee su come uscirne

Corea-Giappone - guerra commerciale tra antichi rancori : Seul chiede risarcimenti per il periodo coloniale e Tokyo blocca l’export di materiali indispensabili per microchip e display

Cina - Pechino svaluta la moneta e alimenta la guerra commerciale con gli Stati Uniti : Per la prima volta in oltre un decennio la Cina oggi ha permesso che sul mercato dei cambi la sua valuta – il renminbi – calasse sotto la “soglia psicologica” di 7 dollari. Negli scambi sul mercato valutario la moneta cinese è passata così a 7,04 dollari, con un calo del 2,3% rispetto ai 6,88 dollari del 31 luglio, e a 7,86 euro, in calo addirittura del 3,1% rispetto al cambio di 7,62 euro del 31 luglio. Una variazione così repentina ...