La fotocamera di Samsung Galaxy S11 avrà qualcosa mai vista prima | parola di leaker

I Samsung Galaxy S11 fanno già sognare : fotocamera principale da oltre 100 megapixel e zoom ottico 10x : Archiviata la pratica Galaxy Note 10, per Samsung e per i leaker che tentano di soddisfare le curiosità degli appassionati è tempo di guardare ai Galaxy S11 L'articolo I Samsung Galaxy S11 fanno già sognare: fotocamera principale da oltre 100 megapixel e zoom ottico 10x proviene da TuttoAndroid.

Sui Samsung Galaxy S9 arriva la patch di agosto : fotocamera ancora migliorata : L'aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto 2019 raggiunge anche i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, esattamente come già successo con i Galaxy Note 8 e Note 9. Come riportato da SamMobile, non si tratta ancora del rilascio italiano, cui comunque non dovrebbe mancare molto, bensì della distribuzione tedesca, che dà il via al roll-out europeo. Le release G960FXXU6CSGD e G965FXXU6CSGD migliorano la fotocamera dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, ...

Presentato il nuovo Samsung Galaxy Note 10! S Pen intelligente - fotocamera professionale : Samsung ha da poco Presentato la nuova famiglia dedicata al Galaxy Note10, associando un design elegante ed un S Pen completamente rivista, più intelligente e prestazioni senza confronti. Ispirato da una nuova generazione che passa senza interruzioni dal lavoro alla vita privata, Galaxy Note10 offre agli utenti la libertà di lavorare nel modo che desiderano e di mostrare il loro spirito ...

Il Huawei Mate 30 Pro asfalterà il Samsung Galaxy Note 10? fotocamera di altro livello : Il Huawei Mate 30 Pro surclasserà letteralmente il Samsung Galaxy Note 10 lato Fotocamera? A due giorni soltanto dal lancio del phablet Samsung in programma mercoledì 7 agosto a New York, un leaker ben autorevole come @UniverseIce ha messo a confronto le due ben diverse tecnologie per gli scatti e le notizie non sono confortanti per il primo device prossimo alla presentazione. Ebbene il Samsung Galaxy Note 10 dal vicinissimo lancio rischia ...

Samsung Galaxy Note 10 tra display FullHD+ - IP69 - ricarica Super Fast e fotocamera f/1.5 : Samsung Galaxy Note 10 non avrà un display QuadHD ma dovrà accontentarsi di un FullHD: ecco le ultime informazioni, tra IP69, ricarica Super Fast e fotocamera. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 tra display FullHD+, IP69, ricarica Super Fast e fotocamera f/1.5 proviene da TuttoAndroid.

Quattro conferme sul Samsung Galaxy S11 - tra cui una sulla fotocamera : Torniamo a parlarvi del Samsung Galaxy S11, dopo avervi rivelato giorni fa della fotocamera che potrebbe contraddistinguerlo, che permetterà al device di aprire una nuova era in fatto di comparto multimediale da smartphone. Il protagonista della questione è ancora una volta Ice universe, che sembra avere il dito particolarmente caldo in questo periodo. I suoi ultimi leak relativi al prossimo top di gamma del colosso di Seul rivelano il nome ...

Samsung Galaxy A80 - lo smartphone con fotocamera rotante che affascina - ma costa tanto : Samsung Galaxy A80 è uno smartphone che vede nella fotocamera rotante l’elemento distintivo rispetto alla concorrenza. Grazie a questo particolare, il design subisce una ventata di novità rispetto a quanto visto finora. È interessante, ma non è adatto a tutti perché non è compatto e ha un prezzo di 679 euro che lo mette fuori dalla portata di molti aspiranti utenti. Vale la pena ricordare che gli smartphone Android hanno una tendenza al ...

Il primo smartphone di Samsung con fotocamera da 64 megapixel potrebbe non arrivare sul mercato quest’anno : Samsung sembra avere abbandonato l'idea di uno smartphone con fotocamera da 64 megapixel, rimandando il progetto al prossimo anno. L'articolo Il primo smartphone di Samsung con fotocamera da 64 megapixel potrebbe non arrivare sul mercato quest’anno proviene da TuttoAndroid.

Scatto definitivo per Samsung Galaxy Note 10 con la fotocamera : Night Mode con quella anteriore : Sono diverse le indiscrezioni emerse in queste settimane a proposito di un top di gamma molto atteso come il Samsung Galaxy Note 10, al punto che selezionarle non è la cosa più semplice del mondo. L'ultima risale a qualche giorno fa e ve la riportammo prontamente con un articolo specifico, ma quanto trapelato oggi 23 luglio potrebbe fare effettivamente la differenza per chi pretende di portarsi a casa il top sul fronte fotocamera. Esigenza ...

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una killer feature per la fotocamera frontale : Ci avviciniamo a grandi passi al giorno della presentazione ufficiale della gamma Samsung Galaxy Note 10 e in Rete continuano a susseguirsi indiscrezioni L'articolo Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una killer feature per la fotocamera frontale proviene da TuttoAndroid.

Una manciata di consigli per la fotocamera dei Samsung Galaxy S10 per ottenere il massimo : Uno dei punti di forza del Samsung Galaxy S10 è sicuramente la fotocamera, e questo il produttore asiatico ha voluto ricordarcelo ancora una volta con un video clip dedicato, grazie alle quali i suoi possessori dovrebbero essere in grado di catturare foto meravigliose in occasione di quest'estate. I suggerimenti sono 7, il primo dei quali relativo ai 'Ritratti Live Focus', con il cui effetto potrete scegliere tra diverse sfocature ...

La svolta con la fotocamera dei Samsung Galaxy S11 : previsto un nuovo inizio : Che il Samsung Galaxy S11 venisse alla luce con la One UI 2.1 ve lo avevamo già raccontato ieri: adesso possiamo spostare la nostra attenzione al comparto fotografico, che pure dovrebbe regalare grosse sorprese ai futuri possessori dello smartphone. Secondo quanto riportato da Ice universe, che difficilmente ha sbagliato in passato, il Samsung Galaxy Note 10 porterà in dote lo stesso sensore S5K2L4 dei Galaxy S10, pur potendo disporre di ...

Samsung promette test rigorosi per la fotocamera rotante di Galaxy A80 - ma la realtà pare diversa : Il meccanismo che permette alla fotocamera di Samsung Galaxy A80 di ruotare sembra soffrire di qualche problema: alcune segnalazioni parlano di modulo bloccato a metà della rotazione. L'articolo Samsung promette test rigorosi per la fotocamera rotante di Galaxy A80, ma la realtà pare diversa proviene da TuttoAndroid.