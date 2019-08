Fonte : calcioefinanza

(Di lunedì 26 agosto 2019)La, massima divisione del calcio tedesco, si sta preparando ail proprio servizio in abbonamento over-the-top (OTT) per mercati internazionali selezionati, a partire dalla stagione 2020/21. I piani per un “Pass” sono stati rivelati durante l’assemblea generale della DFL, e prevedono unache trasmetta in streaming tutte le partite … L'articolo LaunaOTT per

CalcioFinanza : La #Bundesliga pronta a lanciare una piattaforma #OTT per l’estero - cassapronostici : Scommessa pronta Bundesliga 2 venerdì 23 agosto 2019 -