La BBC elogia lo spirito combattivo di Sinisa Mihajlovic e cita il Napoli

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 26 agosto 2019) L’allenatore del Bologna ed ex calciatore di Sampdoria e Lazio,, ieri sera si è seduto in panchina dopo 41 giorni di cure per la leucemia.ha mantenuto la promessa fatta alla sua squadra, di essere con loro per la prima di campionato. Ecco quanto tradotto dalla redazione di ForzAzzurri: “L’allenatore bologneseè tornato emotivamente alla panchina dopo che gli è stata diagnosticata la leucemia solo sei settimane fa. Il serbo cinquantenne ha supervisionato un pareggio per 1-1 nella partita di apertura della Serie A del Bologna a Verona contro l’Hellas.” La promessa “Ha promesso ai suoi giocatori che sarebbe stato con loro per la prima partita e ce l’ha fatta dopo aver trascorso le ultime 41 notti in ospedale. Secondo quanto riferito dall’ Italia,si è tenuto ...