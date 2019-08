Kawasaki Z900 RS Cafè | il bello della «vecchia scuola»

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 26 agosto 2019) Nel dizionario delle due ruote «modern classic» vuol dire una moto dalle forme vintage, ma con una meccanica moderna, come laRS Cafè. E' una piccola nicchia del mercato, a cui solitamente si rivolge chi vuole qualcosa di particolare in termini di stile. In questo caso l'esigenza è pienamente soddisfatta e anche di più, perché sotto il vestito «d'epoca» si cela la meccanica ultra-modernaZ 900, cioè la best-sellerCasa di Akashi. L'ispirazione è chiara: quel periodo mitico in cui le moto hanno cambiato faccia e forma, quegli anni Settanta in cui è iniziato il successo delle maxi-moto giapponesi. Nel 1969 la Honda CB Four è stata la prima a riscrivere le regole, ma è stato grazie a tutte le sue «colleghe» del Sol Levante che il motociclismo è entrato in una nuova ...

