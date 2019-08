Katia Follesa | ' gambe pelose' su Instagram Foto col marito | ' Sembro Gisele Bundchen'

I retroscena di Blogo : idea Katia Follesa per la Pupa e il secchione con Paolo Ruffini : E' in partenza il prossimo autunno nei giovedì di Italia1 la nuova edizione della Pupa e il secchione . Se n'è parlato abbondantemente anche da queste colonne e l'attenzione si è poi spostata sulla conduzione di questo programma targato Endemol Shine Italy.Le ultime notizie rilanciate anche dal periodico Chi ci dicono che alla conduzione di questa nuova edizione dello show di Italia1 ci dovrebbe essere Paolo Ruffini , ma chi lo affiancherà? ...

Katia Follesa dopo l'operazione a cuore aperto : "Ho fatto una piccola manutenzione al mio cuore" : Vi avevamo già parlato nei giorni scorsi dell'intervento a cuore aperto di Katia Follesa , la simpaticissima comica 'nata' a Zelig per poi collezionare un successo esponenziale negli anni che l'ha di recente vista condurre anche il programma Bake Off. Katia si era dovuta sottoporre ad un piccolo intervento al cuore , come raccontato sul suo profilo Instagram con un lungo post, dove ringraziava tutto il Gruppo Ospedaliero San Donato dove era ...

La vuoi una ferita anche tu? Katia Follesa e il primo video dopo l’intervento al cuore : Katia Follesa , la simpatica comica nota per “Zelig”, “Buona la prima!” e per la conduzione di “Bake Off” è stata costretta a sottoporsi a un piccolo intervento al cuore . Da molti anni alle prese con problemi cardiaci, qualche giorno fa aveva già pubblicato una foto che la mostrava ricoverata nel Gruppo Ospedaliero San Donato. Ora, sul suo Instagram è apparso il primo video post operazione, che la vede accanto al compagno Angelo Pisani. ...

Katia Follesa in ospedale : il mio cuore ha bisogno di coccole : Katia Follesa è ricoverata in ospedale per un problema al cuore. La Follesa ha recentemente parlato della sua malattia cardiaca che le renderebbe anche molto complicato avere una seconda gravidanza, ma con la quale convive da tempo cercando di farlo sempre con il sorriso e l’ottimismo che la caratterizzano non solo nel lavoro ma anche nella vita. Katia ha pubblicato sulla sua pagina “Instagram” una foto in cui si trova in una camera del Gruppo ...