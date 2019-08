Kate rompe la tradizione come Meghan ma lo fa per i figli

Fonte : dilei

(Di lunedì 26 agosto 2019)Middleton è sempre stata molto rispettosa del protocollo reale e delle varie tradizioni che si tramandano da generazioni a Buckingham Palace, ma per il benessere dei suoi bambini è pronta a fare uno strappo. Quando si parla di infrangere le regole di corte, il pensiero va sempre aMarkle: da quando è diventata duchessa di Sussex, ha compiuto più volte qualche scivolone dovuto probabilmente alla poca confidenza che aveva con le numerosissime norme che ogni membro della famiglia reale dovrebbe rispettare. Stavolta è invecea disattendere il protocollo, in pieno accordo con suo marito William. La questione riguarda infatti i loroe lache vorrebbe la coppia reale spesso impegnata in viaggi ufficiali in giro per il mondo. Quando la Regina Elisabetta II e suo marito, il principe Filippo, avevanopiccoli, non hanno mai saltato un singolo appuntamento. ...