Juventus | ripresa la preparazione in vista della sfida contro il Napoli

Juventus - ripresa la preparazione : Cristiano Ronaldo è rientrato in gruppo : Questo pomeriggio la Juventus è tornata alla Continassa per iniziare a preparare la sfida di sabato contro il Parma. La Juve adesso pensa solo all'esordio in campionato e i bianconeri sfrutteranno questa settimana per lavorare ed essere pronti per sabato. Per il match del Tardini, i Campioni d'Italia ritroveranno Cristiano Ronaldo che oggi ha ripreso ad allenarsi in gruppo. CR7 ha smaltito il problema muscolare e quindi contro il Parma dovrebbe ...

Juventus - ripresa la preparazione al JTC : attacco influenzale per Sarri : Dopo due giorni di riposo, la Juventus, questo pomeriggio, si è allenata alla Continassa. La squadra di Maurizio Sarri ha iniziato a preparare le prossime due amichevoli: la prima è quella di domani a Villar Perosa, poi la seconda sarà in programma sabato. Infatti, la Juventus ha annunciato ufficialmente che il 17 agosto i campioni d'Italia saranno in campo per affrontare la Triestina. La sfida si giocherà alle 20:30 al Nereo Rocco di Trieste e ...

Due giorni di relax per la Juventus - alla ripresa si preparerà la festa di Villar Perosa : Quella di oggi è una domenica di riposo per la Juventus che dopo la gara contro l'Atletico Madrid potrà così rilassarsi. I bianconeri sono reduci da un lavoro molto intenso e adesso avranno due giorni di vacanza. La Juve, ieri, ha dimostrato di aver fatto dei progressi a livello tattico anche se dal punto di vista del risultato le cose non sono andate benissimo visto che l'Atletico Madrid ha vinto per 2-1. Va sottolineato che però la squadra di ...

Inter - possibile ripresa della trattativa con la Juventus per lo scambio Icardi-Dybala : Inter e Juventus potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere lo scambio tra Mauro Icardi e Paulo Dybala. Un'ipotesi già presa in considerazione qualche settimana fa e che potrebbe tornare di moda nei prossimi giorni. Questo perché entrambi i giocatori avrebbero rifiutato le rispettive offerte giunte fino a questo momento in società. L'ex capitano nerazzurro avrebbe detto di no alle proposte arrivate da Napoli, Roma e dai club ...

Juventus - ripresa la preparazione : primo allenamento con Sarri per Dybala : La Juventus, questo pomeriggio, si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista dell’amichevole contro l’Atletico Madrid. Dunque, i giocatori bianconeri hanno fatto il loro ritorno al JTC dopo la domenica di riposo. Per Maurizio Sarri, oggi, sono arrivate buone notizie visto che sono rientrati Alex Sandro e Paulo Dybala. Intanto i tifosi bianconeri sperano di vedere presto Aaron Ramsey in campo con la maglia bianconera, intanto, ...

La Juventus sta tornando in Italia : alla ripresa Sarri ritroverà Cuadrado e Bentancur : La Juventus, quest'oggi, ha giocato la terza amichevole della tournée asiatica e i bianconeri hanno pareggiato per 3-3 con il Team - K, selezione del campionato coreano. Per i Campioni d'Italia adesso è il momento di rientrare a casa e infatti subito dopo la partita la squadra ha lasciato Seoul per tornare a Torino, una volta rientrati nel capoluogo piemontese i giocatori della Juve avranno la possibilità di riposarsi un po'. Anche perché ...

Juventus - i carichi di lavoro si fanno sentire : ‘solo’ 3-3 con il Team K - gara ripresa nel finale : La Juventus si salva nel finale. ‘Solo’ 3-3 contro il Team K, che a dieci minuti dal termine stava conducendo per 3-1. Bianconeri apparsi stanchi e sulle gambe, i ragazzi di Sarri stanno pagando le nuove metodologie di lavoro e i carichi importanti di questi giorni, senza dimenticare le numerose assenze e il mancato impiego di Ronaldo, per tutta la gara in panchina. Botta e risposta in avvio con Osmar e Muratore. A ridosso ...

LIVE Juventus-Inter 0-1 - International Champions Cup in DIRETTA : inizia la ripresa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38 Pochi istanti e inizierà la ripresa 14.27 Ci risentiamo tra poco per il secondo tempo 14.25 Squadre al riposo con i nerazzurri meritatamente avanti. Vedremo se nel secondo tempo arriverà la risposta della Juve 48′ Ancora un tentativo per Bernardeschi ma conclusione troppo morbida. Si chiude qui il primo tempo. Inter avanti per 1-0. 47′ Primo squillo dei bianconeri che, fino a ...

Juventus - Sarri : “Meglio nella ripresa - dobbiamo migliorare nel difendere in avanti” : Juve beffata all’esordio in International Champions Cup. Una prodezza di Harry Kane regala la vittoria al Tottenham. A fine gara, le parole del tecnico Maurizio Sarri in conferenza stampa: “Era una partita difficile contro una squadra che gioca da anni con lo stesso gruppo e per la differenza di preparazione. Nel primo tempo loro erano più rapidi ed esplosivi essendo due settimane più vicini all’inizio del campionato. Se ...