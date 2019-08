Juventus | incontro col Milan per Demiral | cambia il futuro di Rugani

Calciomercato Juventus : per Neymar c’è l’incontro decisivo a Parigi : Calciomercato Juventus – Si cerca di stringere i tempi, il nome caldo è quello del brasiliano Neymar, voglioso di lasciare Parigi. La trattativa dell’estate potrebbe essere giunta alle ore decisive. La svolta decisiva sembra essere sempre più vicina; il brasiliano è nel mirino di molte big d’Europa, tra le quali non può mancare certamente la […] More

Mercato Juventus - incontro Sarri-Paratici : in ballo Dybala - Higuain - Khedira : Mercato Juventus – Tra campo e Mercato, quella odierna sarà una giornata importante per la Juventus. A margine dell’amichevole contro l’Atletico Madrid, riporta ‘Tuttosport’, Sarri avrà modo di incontrare il d.s. Paratici. incontro che serve per confrontarsi su come condurre gli ultimi 24 giorni di Mercato; un vertice che avrà come argomento principale la gestione delle cessioni. Mercato […] More

Juventus - incontro tra Paratici e l’agente del gioiello del Barcellona : Juventus – Non solo Lukaku, Dybala e, in generale, le operazioni maggiori e più eclatanti. Non si è parlato solo di Danilo nell’incontro avvenuto oggi fra Paratici e l’agente del terzino: secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, i due avrebbero discusso anche di Juan Miranda, terzino spagnolo classe 2000 di proprietà del Barcellona. La Juventus si sta muovendo in sordina anche per Juan Miranda: il […] ...

Calciomercato Juventus – Dybala - vancanze… forzate : niente incontro con Sarri - l’agente tratta con il Manchester United : Dybala non riprenderà gli allenamenti con la Juventus prima del 5 agosto: niente incontro con Sarri, l’agente del giocatore tratta con il Manchester United Paulo Dybala e la Juventus sembrano destinati a dirsi addio. Questo è il messaggio che filtra dall’ambiente bianconero e trova conferme da parte dell’entourage del giocatore. Tornato in Italia dopo le vancanze post Copa America, Dybala avrebbe dovuto incontrare Sarri, ma ha ...

Juventus-Dybala - incontro decisivo nei prossimi giorni : United e Tottenham osservano : La Juventus riprenderà la preparazione fisica martedì 30 luglio, Sarri potrà contare anche sui giocatori non partiti per la tournée asiatica, inoltre a breve ritorneranno i giocatori che sono ancora in vacanza. Uno di questi è Paulo Dybala, che fino ad inizio luglio è stato impegnato nella Coppa America con la sua Argentina. Il 10 bianconero è stato decisivo nella finale del terzo posto, grazie ad un bel gol. Come è noto ha molto mercato, piace ...

Juventus - incontro Paratici-Pastorello : possibile interesse per Lukaku : La Juventus è pronta a riprendere la preparazione estiva alla Continassa, dopo la tournée asiatica che l'ha vista affrontare due match di International Champions Cup con Tottenham e Inter e un'ulteriore amichevole contro una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, il principale obiettivo attuale è quello di alleggerire una rosa che conta 27 giocatori, ma anche di ...

Calciomercato Juventus - Dybala : possibile incontro con lo United - Matuidi potrebbe restare : Il Calciomercato della Juventus inizia a guardarsi in casa per capire come sviluppare le prossime mosse in uscita. Dopo i grandi acquisti già arrivati a Torino qualcuno potrebbe essere sacrificato. Incerto è al momento il futuro di Paulo Dybala che continua ad essere nel mirino del Manchester United, in programma ci sarebbe anche un incontro. Sembrava fuori dai giochi Blaise Matuidi ma la situazione intorno al francese sembra stia cambiando ...

Mundo Deportivo| Neymar Juventus - clamoroso : “Incontro con Paratici” : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Mundo Deportivo”, Neymar sarebbe pronto ad incontrare la Juventus nel corso dei prossimi giorni per valutare la concreta possibilità di trasferirsi a Torino. Paratici incontrerà il brasiliano per imbastire quello che diventerebbe il nuovo colpo del secolo. Circa 20 milioni di euro l’ingaggio del giocatore, oltre 200 […] More

Higuain Juventus - l’agente del Pipita è a Torino : incontro con Paratici : Higuain Juventus – Ora si sta allenando con Sarri ma per Gonzalo Higuain il futuro sembra essere lontano dalla Juventus: dopo un anno deludente tra Milan e Chelsea, il ‘Pipita’ dovrà andare a caccia di riscatto senza la maglia bianconera addosso. Al momento l’ex Napoli e Real Madrid, ha rifiutato qualsiasi destinazione possibile anche se la Roma è pronta ad offrirgli anche la […] More

Dani Alves Juventus - ultime notizie : incontro con l’entourage del calciatore : Dani Alves Juventus, ultime notizie: incontro con l’entourage del calciatore Si erano lasciati non meravigliosamente bene Dani Alves e la Juventus, eppure nella stagione 2019/2020 il terzino brasiliano potrebbe tornare nella squadra bianconera e prendere il posto di Joao Cancelo, che invece figura tra i giocatori cedibili. Dani Alves è attualmente svincolato e su di lui ci sono le mire anche di Manchester City e Inter. Proprio la squadra ...

