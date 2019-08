Judo | Medagliere Mondiali 2019 | la classifica aggiornata Giappone in vetta | Italia senza

Judo - Europei Cadetti 2019 : Italia prima nel medagliere! Trionfano Scutto - Toniolo - Simonetti e Skenderi : Si sono chiusi nel migliore dei modi per i colori azzurri i Campionati Europei Cadetti 2019 di Judo, che si sono disputati in questi giorni a Varsavia, in Polonia. La selezione azzurra Under 18 ha brillato nella quattro-giorni polacca, collezionando la bellezza di sette medaglie complessive con quattro ori, un argento e due bronzi che sono stati sufficienti per comandare il medagliere della manifestazione. I quattro protagonisti assoluti della ...