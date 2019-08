Italia Terrore al parco divertimenti | il trenino precipita | feriti

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 26 agosto 2019) Tragedia sfiorata neltematico “Movieland” a Lazise (Verona), dove il rovesciamento di due carrozze di unmonorotaia ha causato il ferimento di sette visitatori, tra cui due bambini. Nessuno è in gravi condizioni. La maggiorparte è stata ricevuta in ospedale con codice giallo. L’area è all’interno del più grandedi ‘Canevaworld’. Una giornata nera per la struttura sul Garda; in precedenza, sempre al “Movieland”, c’era stato un altro incidente, di minor entità, sull’attrazione “Kitt Superjet”. Una delle barche ha imbarcato troppa acqua e si è inabissata, facendo finire nella piscina alcuni passeggeri, tutti muniti di giubbotto di salvataggio, che sono stati costretti a raggiungere a nuovo il bordo della vasca. Nessuno è rimasto infortunato. Secondo i primi accertamenti dei ...

