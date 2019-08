Italia-Belgio volley stasera in tv | a che ora inizia e su che canale vederla in tv e

Fonte : oasport

(Di lunedì 26 agosto 2019)(alle ore 18.00) l’scenderà in campo alla Atlas Arena di Lodz (Polonia) per affrontare ilin un match valido per gli Europei 2019 difemminile. La nostra Nazionale, reduce dalle passeggiate contro Portogallo e Ucraina, è attesa dal primo confronto importante di questa rassegna continentale: dall’altra parte della rete ci saranno infatti le arrembanti Yellow Tigers che nei giorni scorsi hanno sconfitto le gialloblù e la Slovenia con relatività tranquillità. Le azzurre partiranno con tutti i favori del pronostico contro un avversario già sconfitto tre settimane fa nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma bisognerà stare attenti a non sottovalutare delle rivali sempre in grado di giocare una buona pallavolo quando sono nella loro serata migliore. Ci affideremo agli attacchi di Paola Egonu, Miriam Sylla e Indre Sorokaite per ...

