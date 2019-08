Italia-Belgio oggi | Europei volley femminile 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Fonte : oasport

(Di lunedì 26 agosto 2019)lunedì 26 agosto si gioca, match valido per glidi. Le azzurre sono pronte per disputare il terzo incontro in questa rassegna continentale e finalmente si farà sul serio: dopo le passeggiate su Portogallo e Ucraina si alzerà l’asticella visto che le Yellow Tigers hanno tutte le carte in regola per impensierire la nostra Nazionale anche se l’ultimo precedente è un sonoro 3-0 in favore delle ragazze del CT Davide Mazzanti in occasione del torneo preolimpico andato in scena tre settimane fa a Catania. L’dovrà indubbiamente giocare meglio rispetto alle ultime due uscite ma partirà comunque con tutti i favori del pronostico all’Atlas Arena di Lodz (Polonia) con l’obiettivo di infilare la terza vittoria consecutiva, fondamentale per poi contendere il primo posto nel girone alle padrone di casa nello scontro ...

