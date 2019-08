Isola Dei Famosi | Paola Perego | È di Simona Ventura | chiunque la presenti sembra un

Antonio Moriconi : probabile presenza nel cast dei single dell'Isola delle tentazioni : La nuova edizione di Temptation Island Vip sta facendo parecchio discutere a causa della presenza 'ingombrante' di Er Faina all'interno delle sei coppie che prenderanno parte al viaggio dei sentimenti. Forse i siti di gossip si sono talmente concentrati su questo personaggio e sulle polemiche che ha suscitato sul web da far "dimenticare" gli altri partecipanti che sono già partiti per la Sardegna. Nonostante ciò, si vociferano i primi nomi dei ...

Alda D'Eusanio : 'Rifarei L'Isola Dei famosi se mi facessero parlare di più' : L'esperienza al noto reality Mediaset L'isola dei famosi ha certamente lasciato il segno nella carriera di Alda D'Eusanio. Alda, di professione conduttrice televisiva e giornalista, ha partecipato all'ultima edizione del programma in onda su Canale 5, la stessa che ha visto la vittoria di Marco Maddaloni. Un'esperienza professionale che Alda ha condiviso in particolar modo con Alba Parietti, che tuttavia non sempre è andata per il verso giusto. ...

Alda D’Eusanio rifarebbe l’Isola Dei Famosi : ma a una sola condizione : Alda D’Eusanio di nuovo opinionista all’Isola dei Famosi? L’esperienza all’Isola dei Famosi ha sicuramente lasciato il segno nella carriera di Alda D’Eusanio. La giornalista e conduttrice ha partecipato in qualità di opinionista all’ultima edizione del reality show, quella vinta da Marco Maddaloni. Un’avventura condivisa con Alba Parietti che non sempre è andata nel verso giusto: […] L'articolo ...

LAMPEDUSA - PANICO 'FRANA' SU Isola Dei CONIGLI/ Video - turista ferito "sono un pirl*" : LAMPEDUSA, 'FRANA' provocata da turista arrampicato con caduta massi sui bagnanti dell'ISOLA dei CONIGLI, presso Tabaccara. Uomo ferito 'sono un pir..'

Lampedusa - frana sull'Isola Dei conigli : ci sono feriti : Una frana sul costone che sovrasta l'Isola dei conigli, ha travolto la spiaggia più famosa di Lampedusa. Ci sarebbero alcuni feriti. Sul posto si sono subito recate ambulanze e vigili del fuoco e dal mare sono arrivate anche le motovedette della Guardia costiera. A provocare la frana sarebbe stato u

