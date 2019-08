Iran | Trump | “Pronto a incontrare Rohani se le circostanze lo permettono”

Iran al G7 : Rohani "ok a negoziati"/ Trump "ancora presto per incontrare Zarif" : Iran, sorpresa Zarif al G7 di Biarritz: Trump apre al negoziato 'non vogliamo cambio regime ma condizioni di vita migliori'. Rohani 'giusto il dialogo'

A Biarritz va in scena Trump il Buono. Parole rassicuranti su Cina e Iran : L’aria di mare di Biarritz sembra aver addolcito Donald Trump, almeno in questa mattina conclusiva del G7 francese. Dopo i toni forti usati fino a ieri, ora dal presidente americano arrivano Parole dolci per Cina e Iran. Il presidente ha infatti esultato commentando le ultime notizie arrivate dall’Oriente: “La Cina vuole fare un accordo, è una grande cosa!”. Il Tycoon - soltanto ieri, 25 agosto - aveva invece ...

Trump : «L’Iran vuole un accordo sul nucleare - le sanzioni pesano» : L'Iran vuole fare un nuovo accordo sul nucleare perché le sanzioni stanno pesando sull'economia del Paese: lo ha detto Donald Trump

Nucleare - Trump : Iran vuole fare accordo : 7.50 L'Iran vuole fare un nuovo accordo sul Nucleare perché le sanzioni stanno pesando sull'economia del Paese: lo ha detto il presidente americano Trump durante un comizio in corso a Manchester, nel New Hampshire. "L'Iran vuole fare un accordo perchè le sanzioni non gli fanno bene -ha dettovedremo come va a finire", ha detto Trump.

Iran - Gibilterra libera la petroliera Iraniana Grace 1 - nonostante il no di Trump. Ora Londra aspetta il rilascio della Stena Impero : Gibilterra pone fine al sequestro della petroliera Iraniana Grace 1, bloccata lo scorso 4 luglio in un blitz dei Royal Marines britannici. Un provvedimento osteggiato fino a questa mattina dagli Stati Uniti, che avevano presentato un ricorso per chiedere la proroga del provvedimento. E ora, la speranza è che l’Iran faccia la stessa cosa, rilasciando la nave Stena Impero, presa in possesso dai pasdaran il 19 luglio scorso. “Una misura ...

Trump è molto nei guai con i dossier Turchia e Iran (e pure il resto non va bene) : Roma. Il presidente americano, Donald Trump, sta perdendo le partite con l’Iran e con la Turchia del presidente Erdogan e sono sconfitte che si sommano ad altri fallimenti in politica estera in questi giorni. I cinesi hanno appena svalutato lo yuan, che è una contromossa molto dura in quella guerra

Usa-Iran - Trump invita Zarif che rifiuta : 17.48 Nel momento culminante delle tensioni fra Teheran e Washington, il presidente degli Usa,Trump,ha invitato il ministro degli Esteri iraniano Zarif alla Casa Bianca.Lo scrive il New Yorker. Da parte sua Zarif ha dichiarato al giornale che spetta a Teheran decidere di accettarlo, non a lui, e ha così rifiutato l'invito. Né la Casa Bianca né il dipartimento di Stato hanno risposto alle richieste dell'Afp per un commento sul'articolo, che ...

Iran - Ahmadinejad vuole incontrare Trump. Una pessima idea : In questo momento tra accuse e smentite, tra petroliere sequestrate e rilasciate, droni abbattuti e tornati alla base, in cui si cerca attraverso la diplomazia di trovare un accordo tra Teheran e gli Stati Uniti ecco arrivare l’ex Presidente Mahmoud Ahmadinejad pronto a parlare direttamente con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Devo dire che questa notizia mi ha fatto sorridere perché chi ha conosciuto Ahmadinejad sa che è una ...

Riyadh accoglie i marines schierati da Trump. Londra all'Iran : "Disappunto per il sequestro petroliera" : Non soffermatevi sul numero. Non sta nella dimensione quantitativa il dato saliente di una decisione destinata a modificare lo scenario dello scontro in atto nel Golfo Arabico. L’Arabia Saudita ha deciso di accogliere forze americane sul proprio territorio al fine di fare assieme agli Stati Uniti “quanto possibile per garantire la sicurezza nella regione”. Il re Salman “ha concesso il proprio accordo per accogliere forze ...

Donald Trump invia 500 soldati in Arabia |Iran : no alla guerra ma non temiamo nulla : Il presidente americano ha parlato di Iran al telefono con Macron e ha avvertito Teheran di non fare "nulla di stupido", altrimenti "pagherà un prezzo che nessun altro ha mai pagato".

L'Iran sequestra una petroliera britannica nel Golfo Persico. Tensione alle stelle - il monito di Trump a Teheran : La nave Stena Impero con 23 persone a bordo è stata sequestrata nello Stretto di Hormuz. Sale il prezzo del petrolio alla borsa di New York