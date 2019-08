Inter-Lecce 4-0 | esordio perfetto di Conte | Brozovic-Sensi indirizzano la sfida | poi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) Unmigliore di così era impensabile, anche per un perfezionista come lui. L’di Antoniobatte il4-0 davanti a circa 65mila spettatori arrivati a San Siro e bagna così il ritorno in Serie A con un poker alla squadra della sua città natale. Tutto facile per i nerazzurri, con Marceload aprire le marcature e il neo-acquisto Stefanoa raddoppiare subito dopo. Nella ripresa in gol anche il colpo di mercato, Romelu Lukaku, abile a sfruttare una ribattuta sul tiro di Lautaro Martinez, e poi ciliegina di Antonio Candreva nel finale. Prestazione convincente dei nerazzurri contro un avversario che prova a giocare a viso aperto prima di sciogliersi nel giro di 3 minuti. I padroni di casa, dopo aver concesso in avvio una chance a Falco, di fatto archiviano la pratica tra il 21′ e il 24′.sblocca il risultato firmando l’1-0 con un ...

