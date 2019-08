Inter | la Juventus avrebbe aperto al possibile scambio tra Icardi e Dybala

Dall'Argentina - Clarin : Juventus - Bentancur Interesserebbe al Barcellona : A tenere banco in questi ultimi giorni di agosto è sicuramente il calciomercato, considerando che la chiusura è prevista per il 2 settembre. Di recente il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è stato a Barcellona per discutere con la dirigenza catalana su eventuali scambi fra giocatori: su tutti quello di Mandzukic e Miranda, con il croato che si trasferirebbe in blaugrana e il terzino sinistro a Torino. Si sarebbe parlato anche di ...

Calciomercato 26 agosto : Icardi-Juventus - tutta la verità. Milan - spunta James Rodriguez. Inter-Sanchez - si farà! : Calciomercato 26 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 26 agosto. JUVENTUS– Paratici proverà a tentare l’affondo per Icardi, anche se la sensazione è che tutto potrebbe dipendere dalla volontà di Dybala. Paratici potrebbe tentare l’affondo per il centravanti nerazzurro solamente in caso di addio all’attuale numero 10. Dybala potrebbe aprire al PSG, ma […] L'articolo Calciomercato 26 agosto: ...

Wanda Nara : «Mauro (Icardi) vuole rimanere all’Inter. Non andrebbe nemmeno alla Juventus» : Ospite fissa della trasmissione tv Tiki Taka, Wanda Nara ha ovviamente parlato del futuro di Icardi. Wanda Nara ha detto in maniera piuttosto chiara che Mauro Icardi non ha mai voluto lasciare l’Inter. «Io ho sempre lavorato perché sono una professionista. Ma Mauro non vuole lasciare l’Inter. Non ha mai voluto lasciare l’Inter. Non c’entra la casa nuova. Se dovesse arrivare oggi un’offerta della Juventus, lui non ...

Calciomercato 22 agosto : Inter-Icardi - oggi si decide. Juventus - riecco Chiesa. Roma-Rugani - è fatta. Fiorentina su Berardi : Calciomercato 22 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 22 agosto. INTER– oggi si deciderà il futuro di Icardi. L’attaccante preme per vestire la maglia della Juventus o per restare all’Inter. Tutto dipenderà dalla possibilità dei bianconeri di fiondarsi con forte decisione sul giocatore e dalle intenzioni del diretto interessato. No secco al Napoli: […] L'articolo Calciomercato 22 agosto: Inter-Icardi, oggi si ...

LIVE Parma-Juventus 0-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : bianconeri in vantaggio all’Intervallo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.51 La Juventus termina il primo tempo in vantaggio per 1-0 allo Stadio Tardini contro un Parma caparbio e sin subito pronto a lottare. La Vecchia Signora ha sbloccato il match con Chiellini, per poi dominare nella zona di campo avversaria per lunghi tratti, trovando il raddoppio con Ronaldo, salvo vedersi annullare il gol dal Var. FINE PRIMO TEMPO 48′ Tante interruzioni ...

VIDEO Cristiano Ronaldo - gol annullato in Parma-Juventus : fuorigioco millimetrico - Interviene il VAR : Cristiano Ronaldo ha segnato il primo gol stagionale in chiusura del primo tempo di Parma-Juventus ma la rete siglata da CR7 non è stata convalidata, annullata dal VAR per un fuorigioco davvero millimetrico che ha impedito al fuoriclasse portoghese di festeggiare. L’attaccante aveva messo a segno il doppio vantaggio (0-2) per i bianconeri che invece si sono dovuti accontentare di andare negli spogliatoi sullo 0-1 grazie a Giorgio ...

Icardi-Juventus - l’Inter fissa il prezzo : bianconeri spiazzati : ICARDI – JUVENTUS: L’Inter fissa il prezzo per Mauro Icardi. La strategia del club nerazzurro è chiarissima: l’obiettivo è evitare che il bomber argentino finisca alla Juventus, ma nel caso in cui questa fosse l’unica opzione possibile ricavare il massimo, chiedendo ai bianconeri una cifra maggiore. A riferirlo Sky, secondo cui- per la Juve -Icardi […] More

Si alza il sipario sulla nuova Serie A. Iniziano bene Juventus - Napoli e Inter - tutte favorite su Sisal Matchpoint : L’attesa è finita, manca ormai pochissimo al fischio d’inizio della nuova Serie A e saranno i campioni d’Italia della Juventus a tenere a battesimo la nuova stagione. Anche quest’anno, i bianconeri si presentano come la squadra da battere, nonostante la rivoluzione in panchina con l’arrivo di Maurizio Sarri. La prima della Juventus è la trasferta al Tardini contro un Parma che punta a ripetere la buona stagione passata ma l’inizio è tutto ...

Inter - guerra tra Marotta e la Juventus : Icardi starebbe insistendo per andare a Torino : Il tormentone Mauro Icardi non sembra voler conoscere la parola fine. Il centravanti argentino ha rifiutato le offerte arrivate da Monaco, Arsenal e Roma fino ad ora, mettendo in stand by il Napoli che attende una risposta definitiva entro domenica per poi virare, eventualmente su Fernando Llorente. L'attaccante è fuori dal progetto e l'Inter è pronta ad ascoltare qualunque proposta, ma solo in base alle proprie condizioni. Il giocatore, però, ...

Serie A al fischio d’inizio - Juventus favorita ma Napoli e Inter non mollano e sfidano i bianconeri : Il campionato italiano di Serie A è pronto a partire. Sulla lavagna di Planetwin365 sono già presenti le quote su quale squadra potrebbe essere la regina della stagione 2019/2020. La prima posizione in classifica della Juventus, per la nona volta consecutiva, è data a 1.55. La Vecchia Signora ha un nuovo condottiero in panchina, Maurizio Sarri che potrà contare su una rosa rinforzata dagli arrivi dei vari de Ligt (strappato alla ...

Inter - Pedullà : 'La Juventus avrebbe accordo verbale con Icardi e Wanda Nara' : In casa Inter continua ad essere avvolto nel mistero il destino di Mauro Icardi. Da quando gli è stata tolta la fascia di capitano lo scorso mese di febbraio, il centravanti argentino risulta essere un corpo estraneo alla squadra. Quasi due mesi fa sia l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che il tecnico, Antonio Conte, hanno chiuso ogni porta mettendo il giocatore fuori dal progetto. Sono arrivate diverse offerte in queste settimane da ...

Rai Sport - Juventus : anche il Milan sarebbe Interessato a Mandzukic : Il calciomercato è indubbiamente uno degli argomenti più trattati dalla stampa Sportiva, soprattutto in vista della chiusura delle trattative fissata per il 2 settembre. Nel frattempo a partire da sabato 24 agosto sarà già tempo di Serie A, con la Juventus che debutterà alle ore 18:00 a Parma, mentre nella seconda giornata ci sarà il big-match all'Allianz Stadium contro il Napoli. La dirigenza bianconera sta continuando a lavorare sul mercato, ...

Calciomercato 20 agosto : Juventus - clamoroso affondo per Neymar. Inter-Sanchez - è fatta. Fiorentina su De Paul : Calciomercato 20 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 20 agosto. Juventus– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS“, la Juventus sarebbe pronta a tentare il clamoroso affondo per Neymar. Paratici potrebbe offrire circa 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala per convincere il PSG a dire sì. Prime indiscrezioni anche sull’ingaggio […] L'articolo Calciomercato 20 agosto: ...