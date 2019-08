Infortunio Perotti Roma | stop di almeno 45 giorni

Roma - serio Infortunio per Diego Perotti : l’esterno giallorosso costretto ad un lungo stop : Il giocatore della Roma ha saltato il match con il Genoa per un serio infortunio che lo costringerà ai box per quasi due mesi Brutte notizie per la Roma dall’infermeria, il club giallorosso infatti dovrà fare a meno di Diego Perotti per un lungo periodo. L’esterno argentino ha saltato la sfida con il Genoa per infortunio , un guaio muscolare analizzato nella giornata di oggi tramite controlli specifici, che hanno dato esiti ...

Infortunio Perotti - la Roma in ansia per l’argentino : primo problema per Fonseca : Fonseca perde in extremis Perotti e riparte dalla vecchia Roma. L’esterno argentino ha avuto un problema muscolare nella rifinitura di oggi e non andrà nemmeno in panchina: al suo posto Justin Kluivert. Per il resto quella che domani sera farà il suo esordio stagionale all’Olimpico contro il Genoa, sarà la Roma dello scorso anno senza Manolas e con un Pau Lopez in più in porta. Conferma per la coppia Fazio-Juan Jesus in difesa, ...