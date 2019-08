Incendio doloso uccise 4 dei suoi figli | mamma di 37 anni muore dopo 20 mesi di agonia

Un attentato blocca la Tav : Incendio doloso - pista anarchica : In centomila bloccati nelle stazioni da tre roghi dolosi sulla linea dell'alta velocità. L'Italia che ieri si stava muovendo per andare a lavorare o in ferie si è fermata alle...

Caos treni - l’Incendio doloso della cabina e la pista anarchica : Nel giorno della sentenza contro un gruppo di anarchici insurrezionalisti, anche le modalità del gesto sembrano essere compatibili con l’azione di sabotaggio. E in Rete spunta una “rivendicazione”. Salvini: «Verifiche su contatti coi No Tav»

Pista anarchica per l'Incendio doloso sull'Alta Velocità. Toninelli a Salvini : "Trova i colpevoli" : C’è anche la Pista di un’azione dimostrativa, collegabile al processo in corso al tribunale di Firenze contro 28 persone, la maggioranza delle quali collegabili all’area anarchica, tra le ipotesi cui stanno lavorando gli inquirenti impegnati nelle indagini sull’incendio alla cabina elettrica dell’Alta velocità vicino alla stazione di Rovezzano. Si tratterebbe di tre diversi roghi: oltre alla cabina ...

Circolazione dei treni interrotta per tre ore - forti ritardi a causa di un Incendio doloso vicino a Firenze : Disagi dalle 5 per una cabina elettrica andata in fiamme a Rovezzano. Cancellati 25 convogli dell’Alta velocità. Indaga la Digos

Caos treni - ritardi di ore in tutta Italia. Incendio cabina a Firenze - atto doloso. Cancellati 25 convogli dell'AV : treni nel Caos sulla tratta Firenze-Roma dall'alba di oggi a causa di un Incendio che ha interessato una cabina elettrica alle porte di Firenze, con ritardi fino a 180 minuti dopo...

Caos treni tra Roma e Firenze Ritardi fino a 4 ore per Incendio a cabina elettrica Le Ferrovie : atto doloso|Video : A fuoco una cabina dell’Alta velocità: «atto doloso». Rfi sospende la circolazione per tre ore: Ritardi e disagi. Cancellati 25 treni alta velocità di trenitalia e Italo

Caos treni tra Roma e Firenze Ritardi fino a 4 ore per Incendio a cabina elettrica «Forse doloso»|Video : A fuoco una cabina dell’Alta velocità: «Atto doloso». Rfi sospende la circolazione per tre ore: Ritardi e disagi. Cancellati 25 treni alta velocità di trenitalia e Italo

Treni nel caos sulla Milano-Roma-Napoli : ritardi fino a 4 ore - a fuoco cabina elettrica. Ferrovie : «Incendio doloso» : Treni nel caos dall'alba di oggi in Italia, in particolare sulla linea Milano-Roma-Napoli: fino a quattro ore di ritardo per i convogli dopo la sospensione del traffico a causa di un incendio che...

Sospesi treni RomaFirenze - causa Incendio doloso : Sospesi treni Roma-Firenze, causa incendio doloso Traffico ferroviario nel caos, con ritardi fino a 240 minuti per le partenze tra le due città e nelle principali stazioni da Nord a Sud. Previste cancellazioni. L’incendio doloso che ha provocato il caos oggi, con treni Sospesi tra Roma e Firenze, ha avuto ricadute un po’ in tutta Italia, come ampiamente testimoniato anche sui social da molti passeggeri. I ritardi, ...

Caos treni tra Roma e Firenze Ritardi fino a 3 ore per Incendio a cabina elettrica «Forse doloso» | Video : Rfi sospende la circolazione tra Rovezzano e Firenze Campo di Marte per circa due ore: Ritardi fino a 180 minuti. A fuoco una cabina dell’Alta velocità: «Atto doloso»

Caos treni tra Roma e Firenze Ritardi fino a 3 ore per Incendio a cabina elettrica. «Forse doloso» | Video : Rfi sospende la circolazione tra Rovezzano e Firenze Campo di Marte per circa due ore: Ritardi fino a 180 minuti. A fuoco una cabina dell’Alta velocità: «Atto doloso»

Caos treni tra Roma e Firenze Ritardi fino a 3 ore per Incendio a una cabina elettrica. «Forse doloso» : Rfi sospende la circolazione tra Rovezzano e Firenze Campo di Marte per circa due ore: Ritardi fino a 180 minuti. A fuoco una cabina dell’Alta velocità: «Atto doloso»

Ferrovie : Incendio doloso manda il tilt il traffico tra Roma e Firenze : traffico ferroviario fortemente rallentato nel nodo di Firenze con ripercussioni per la circolazione sulle linee alta velocità e convenzionale. Dai primi accertamenti, il principio d'incendio agli impianti che gestiscono la circolazione dei treni è stato causato da un atto doloso ad opera di ignoti. Sul posto sono presenti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.

Sospesi treni Roma-Firenze - causa Incendio forse doloso : Sospesi treni Roma-Firenze, causa incendio forse doloso Sul posto le autorità per indagare sulla natura del rogo a Rovezzano. In corso la riprogrammazione delle partenze tra le due città Parole chiave: