Incendi in Amazzonia | la NASA smentisce i catastrofisti | nessuna emergenza | solo

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) Non c’èin: ladi tutto il mondo, mobilitati in una battaglia tutta politica che nulla ha a che vedere con l’ambiente e la natura. Tanti ignoranti che prima di tutto dovrebbero studiare la geografia, perchè l’non corrisponde al Brasile. La foresta amazzonica, infatti, è situataper il 65% del suo territorio il Brasile. Il rinamente 35% si trova in Colombia, Perù, Venezuela, Ecuador, Bolivia e piccole parti persino in Guyana, Suriname e Guyana francese, un dipartimento francese in Sud America. Laha spiegato innanzitutto che glinel bacino dell’sono vicini alla media degli ultimi 15 anni. Nello specifico, il Global Fire Emissions Database (un progetto di ricerca che compila e analizza i dati della) ha dimostrato come ci sia un’elevata attività di ...

caritas_milano : 'Siamo tutti preoccupati per i vasti incendi che si sono sviluppati in #Amazzonia.Preghiamo perché,con l’impegno di… - Agenzia_Ansa : L'appello del #Papa per l'#Amazzonia devastata dagli #incendi: 'Salvare il polmone vitale per il pianeta' #ANSA - Tg3web : Gli incendi in #Amazzonia continuano, malgrado le proteste sono solo l'ultimo atto di uno stillicidio di aggression… -