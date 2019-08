Il ritorno di Ariana Grande a Manchester per il Pride Festival a due anni dall’attentato

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 26 agosto 2019) Ildiduedopo l'attentato ad un concerto del suo Dangerous Woman Tour è stato all'insegna della festa arcobaleno. Laè stata laattrazione della penultima serata del cosiddettoLive, una serie di eventi musicali in scena nella città inglese, a Mayfield, dal 23 e il 26 agosto nell'ambito di un weekend dedicato alla comunità LGBTQ+. Per la popstar - che nel frattempo ha scalato la classifica Billboard coi due ultimi album Sweetener e Thank U, Next - tornare aè riaprire una ferita mai rimarginata, per la quale ancora oggi soffre di stress post-traumaico. Poco più di duefa, il 22 maggio 2017, 22 persone perlopiù adolescenti sono morte durante un attentato suicida al termine del suo concerto allaArena. Un mese dopo la popstar tornò in città per unconcerto di beneficenza ...

