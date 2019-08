Il padre di Ignazio Okamoto | Per 31 anni vicino a mio figlio in coma | ho pensato a

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 26 agosto 2019) È morto dopo 31di. È morto dopo 31di cure amorevoli da parte dei suoi anziani genitori, che gli stavano accanto nella casa di famiglia a Collebeato, nel bresciano, senza lasciarlo mai solo.Questa la storia di, 54enne bresciano che nel 1988 era rimasto vittima di un incidente d’auto, causa di un’emorragia cerebrale devastante. IlHector, 77enne messicano di origini giapponesi, oggi si racconta sulle pagine de La Stampa, all’indomani della scomparsa delavvenuta per arresto cardiaco.Non l’ho mai lasciato da solo in 31. Anna fa sono tornato in Messico una settimana per il matrimonio di un parente. Quando sono tornato mioera bianchissimo, quasi di colore verde. Sono convito che pensasse di essere stato abbandonato.L’uomo parla del momento in cui i medici hanno spiegato a lui e ...

