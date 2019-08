Il Movimento 5 Stelle si è impuntato su Conte

Pd e Movimento 5 Stelle - io ti amo e poi ti odio : A trattare con i dem per un esecutivo è la formazione nata per contestarli. Ma anche per intestarsene i valori. Un conflitto post politico e quasi tribale Gli elettori di Pd e Movimento 5 Stelle hanno posizioni opposte su quasi tutto" Il vuoto oltre il Palazzo "

Antonio Socci : "Sinistra illusa - Sergio Mattarella non tifa per l'accordo tra Pd e Movimento 5 Stelle" : In queste ore frenetiche - com'era prevedibile - c'è chi prova a tirare per la giacca il presidente Mattarella attribuendo a lui pensieri e progetti propri. Sperando così di "indirizzare" le cose. In particolare c'è chi diffonde l'idea che il capo dello Stato desideri che sia siglato il papocchio Pd

Crisi di governo - a che punto è la trattativa fra Pd e Movimento 5 Stelle : Accantonato il taglio dei parlamentari, su cui appare possibile trovare un accordo, restano due i punti su cui Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio non trovano un accordo: il nome del prossimo Presidente del Consiglio e il ruolo dei ministri uscenti del governo Conte. E la Lega resta sullo sfondo con la carta Di Maio per Palazzo Chigi.

"Questo Pd dovrebbe solo dire sì ai 10 punti - dire sì a Giuseppe Conte e seguire chi ha una identità e un’idea di Italia del futuro : il Movimento 5 Stelle" : Il Pd dica sì ai 10 punti del M5S e a Giuseppe Conte come premier. A scriverlo, su Facebook, è il socio di Rousseau Massimo Bugani, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale a Bologna, il quale avverte: “Noi del voto non dobbiamo avere paura”. “Salvini - dice l’esponente grillino - ci ha follemente cacciati in questa situazione e l’ha fatto come il personaggio della canzone di Vecchioni ...

Pd o Lega - 5Stelle spaccati Le due anime del Movimento : Gianluigi Paragone: "Se si fa una maggioranza col Pd nessuno può contare più sulla mia disponibilità per...

Crisi di governo - parla Francesco D'Uva del Movimento 5 stelle : "Tavolo aperto solo col Pd" : "Non abbiamo ulteriori tavoli, non abbiamo altri tavoli in calendario con altre forze politiche". Francesco D'Uva, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, parla con i giornalisti al termine dell'incontro con il Pd e smentisce le voci su una trattativa parallela dei pentastellati con la Lega d

Napoli e la crisi di governo : nel Movimento 5 Stelle tutti contro tutti : Così tanti i voti presi in Campania e così tante le differenze col Partito democratico che il Movimento CinqueStelle - sia i portavoce eletti che i militanti iscritti - non vuole...

Alessandro Di Battista - il Movimento 5 Stelle disposto a offrirgli una poltronissima per tenerlo buono : Alessandro Di Battista è tra i filoleghisti, ossia quella parte dei grillini pronti a tornare a governare con Salvini. Non dev'essere facile per il politico questo momento, dato che ha costruito la sua carriera sul disgusto per il Pd, partito "merita l'estinzione", diceva mesi fa. E così il Dibba na

Crisi di governo - una sola certezza : il Movimento 5 stelle ha il "pallino in mano" : La Crisi ha tempi stretti. Non si può escludere il fallimento del dialogo M5s-Pd, ed esiste ancora una possibilità che...

Il Movimento Cinque Stelle apre a Pd. Lega rilancia ma la porta sembra chiusa : Il MoVimento M5s apre al dialogo con il Pd: l'assemblea dei parlamentari ha dato, per acclamazione, mandato a Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva, rispettivamente presidenti del gruppo Senato e del gruppo Camera, di trattare con i Dem. La Lega oggi rilancia con Matteo Salvini che ha detto di non "serbare rancore" e elogiato Luigi Di Maio che al governo "ha fatto bene", dicendosi disponibile a un governo dei 'si''. Ma le porte dei 5 Stelle ...

Vittorio Sgarbi : "Ho dei sondaggi riservati. Il Movimento 5 stelle sotto il 10 per cento - la Lega sopra il 40" : "Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio sono due figure marginali. Il primo è il finto segretario di un partito dominato da Matteo Renzi e il secondo è un povero ragazzo alla guida di un finto partito". Vittorio Sgarbi, ospite de L'aria che tira su La7, rivela gli ultimi dati sui consensi e parla di Di M

Mattarella mette alle strette Pd e Movimento 5 Stelle : premier entro lunedì : Il presidente della Repubblica chiederà a Di Maio e Zingaretti l’esplicita volontà di formare un Governo. Il tempo, secondo il capo dello Stato, stringe: non saranno per questo assegnati mandati esplorativi

Matteo Renzi terrorizza Luigi Di Maio : con lui il Movimento 5 Stelle potrebbe finire peggio che con Salvini : "Beppe, ma davvero ci vogliamo mettere nelle mani di Renzi?". Luigi Di Maio implora il fondatore del Movimento affinché non passino da un Matteo a un altro. Insomma dalla padella alla brace. La questione è tutta qui, passare da un carnefice che politicamente gli ha dimezzato i consensi a uno che pot

Silvio Berlusconi - il veto del Movimento 5 Stelle : così lo vogliono far fuori dal governo istituzionale : Romano Prodi è tornato in carreggiata, proponendo un governo istituzionale raccolto attorno ai partiti che hanno sostenuto Ursula Von Der Layen a Bruxelles. Tra questi c'è anche Forza Italia. Non solo, i grillini sono a conoscenza delle manovre di Gianni Letta (a fianco del Cav) per spingere il nipo