Il fumo dell' Amazzonia si vede dallo Spazio Le foto di Luca Parmitano

La grande dieta delle banche : dal 2008 in fumo metà utile : A.T. Kearney: dal 2008 in Italia i ricavi per cliente scendono da 1.141 a 817 euro (-28%), i profitti da 357 a 141 euro

fumo a bordo - aereo della British Airways costretto a fare un atterraggio d’emergenza a Valencia. I video girati dai passeggeri : Paura a bordo dell’aereo della British Airways partito da Londra, costretto a fare un atterraggio d’emergenza a Valencia. A causa di un guasto infatti un’enorme nuvola di Fumo ha invaso la cabina dei passeggeri. Una volta arrivati all’aeroporto spagnolo, i viaggiatori sono stati fatti scendere con lo scivolo d’emergenza L'articolo Fumo a bordo, aereo della British Airways costretto a fare un atterraggio ...

Il motore dell’aereo si incendia in volo - fumo dalla cabina e atterraggio d’emergenza : 19 feriti : atterraggio di emergenza a Valencia per il volo della British Airways BA422 partito ieri da Londra e diretto in Spagna: uno dei motori si è incendiato mentre era in volo e il fumo ha invaso la cabina, terrorizzando i 175 passeggeri a bordo. 19 i feriti, di cui 3 sono rimasti intossicati e trasferiti in ospedale.Continua a leggere

Neymar - che brutto periodo : dal saluto negato a Leonardo ai 3 milioni in fumo per ‘colpa’ della FIFA : Momento di certo facile per Neymar! Il giocatore brasiliano vede sfumare 3 milioni per non essere stato inserito fra i candidati al premio miglior giocatore FIFA. E il gelo nei rapporti con il PSG continua… periodo piuttosto complicato per Neymar. Dopo essere uscito pulito dalla vicenda legata al ‘presunto stupro’, il calciatore brasiliano ha a che fare con altri problemi. Uno su tutti, l’aver visto sfumare 3 milioni per ‘colpa’ della ...

F1 – ‘Neve’ e fumo in pista - le FP3 del Gp dell’Ungheria iniziano in ritardo : che disastro Boschung! [FOTO] : Le FP3 del Gp dell’Ungheria iniziano con 10 minuti di ritardo: tutta colpa di Ralph Boschung che in F2 rompe il motore e lascia una lunga striscia d’olio (e fumo) sulla pista Leggero ritardo per l’inizio ufficiale delle FP3 di F1, con i piloti che hanno dovuto aspettare circa 10 minuti per scendere in pista nella terza sessione di prove libere del Gp d’Ungheria. Il motivo? Un problema al motore di Ralph Boschung in ...

Incendi in Puglia : 300 alberi morti a causa della Xylella sono andati in fumo : In fiamme nella notte 4 ettari di uliveto a Ugento, in provincia di Lecce: circa 300 alberi morti a causa della Xylella fastidiosa, il batterio che ne provoca il rapido disseccamento, sono andati in fumo, anche a causa del vento che alimentato il rogo. Coldiretti Puglia ha iniziato una stima dell’estensione del fenomeno. ”E’ rilevante il problema sicurezza – spiega Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia – ...

Il profumo dei reperti racconta la storia dell’Antico Egitto [GALLERY] : In questi giorni la tomba di Kha e Merit del Museo Egizio è stata protagonista di un’indagine innovativa, mai eseguita prima d’ora in un museo: la ricerca del “profumo” di una serie di reperti di circa 3500 anni fa e appartenenti al corredo funerario rinvenuto integro nel 1906 che rappresenta uno dei principali tesori della collezione Egittologica torinese. Nel quadro di un progetto europeo di ricerca, un team di chimici dell’Università di Pisa, ...