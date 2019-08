Il calendario delle nuove consultazioni al Quirinale

Quirinale - comunicato il calendario delle Consultazioni : Il Quirinale ha comunicato il calendario del secondo giro di Consultazioni in programma tra domani e dopodomani. Nella prima giornata il Presidente Mattarella incontrerà la seconda e la terza carica dello Stato e successivamente i rappresentanti dei due gruppi misti di Camera e Senato.Il giorno successivo sarà la volta dei rappresentanti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato che fanno riferimento ai principali partiti. Per ultimi il ...

Il calendario delle consultazioni - al Colle da domani a mercoledì alle 19 : L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica comunica il calendario delle consultazioni, che si apriranno domani per chiudersi mercoledi' alle ore 19 con il Movimento 5 stelle. Ecco nel dettaglio il calendario. MARTEDI' 27 AGOSTO: il Presidente emerito della Repubblica, Senatore Giorgio Napolitano, non trovandosi a Roma, verra' sentito telefonicamente. ORE 16.00 Presidente del Senato della Repubblica: sen. avv. Maria Elisabetta Alberti ...

Basket - Mondiali 2019 : il calendario e gli orari delle partite dell’Italia. Su che canale vederla in tv : 31 agosto, ore 13:30. Bastano questa data e quest’orario per riaccendere il popolo del Basket italiano, perché segna il ritorno degli azzurri ai Mondiali dopo 13 anni. In verità, una vera e propria qualificazione ai Mondiali non si verificava dal 1998, quando l’Italia, in Grecia, arrivò ai quarti di finale ed ebbe l’occasione di sconfiggere gli Stati Uniti (che non erano il Dream Team, ma “la sporca dozzina” a causa ...

Serie A oggi - calendario e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming su SKY e DAZN : il programma completo : Dopo i due anticipi del sabato che hanno ufficialmente dato il via alla stagione, quest’oggi vanno in scena altre sette partite della prima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio maschile. Si comincia alle ore 18.00 con Udinese-Milan, mentre alle ore 20.45 si disputeranno in contemporanea le sfide tra Cagliari e Brescia, Roma e Genoa, Sampdoria e Lazio, Spal e Atalanta, Torino e Sassuolo, Verona e Bologna. Di seguito il calendario ...

Volley femminile - Europei 2019 : il calendario e gli orari delle partite di oggi (25 agosto). Come vederle in tv e streaming : Il programma degli Europei 2019 di Volley femminile comincia ad entrare nel vivo con la terza giornata, nella quale torneranno in campo le principali favorite per il successo finale. Dopo il successo all’esordio con il Portogallo, la Nazionale italiana sarà attesa da un altro impegno teoricamente piuttosto agevole: la sfida tra Italia e Ucraina rappresenterà infatti l’ultimo incontro della giornata, il secondo del gruppo B in scena a Lodz ...

Serie A calcio oggi in tv (25 agosto) : orari - programma e streaming delle partite. Il calendario completo : Entra nel vivo la Serie A di calcio 2019-2020, che dopo gli anticipi di ieri vedrà disputarsi altre sette partite quest’oggi, partendo dall’esordio di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan, in una non facile trasferta ad Udine, trasmessa da Sky Sport alle ore 18. Ricco il piatto delle 20.45, partendo dalla prima uscita della rinnovata Roma, che affronterà il Genoa, nella gara che sarà visibile su DAZN, così come Verona-Bologna, ...

DIRETTA JUVENTUS NOVESE/ Risultato live : il calendario delle bianconere - donne - : DIRETTA JUVENTUS NOVESE info streaming video e tv della partita amichevole di calcio femminile, le bianconere si preparano all'inizio della stagione.

Volley femminile - Europei 2019 : il calendario e gli orari delle partite di oggi (24 agosto). Come vederle in tv e streaming : Dopo una giornata inaugurale nella quale sono scese in campo tutte le formazioni più attese della vigilia, proseguono tra Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia gli Europei 2019 di Volley femminile. La Nazionale italiana osserverà un giorno di riposo e seguirà in qualità di diretta interessata il comportamento di Belgio e Polonia, rispettivamente contro Slovenia e Portogallo, principali avversarie per il primo posto nel gruppo B le cui partite ...

Serie A calcio oggi in tv (24 agosto) : orari - programma e streaming delle partite. Il calendario completo : Inizia finalmente questo fine settimana la Serie A di calcio 2019-2020, con il massimo campionato del Bel Paese che già da quest’oggi vedrà disputarsi due partite, a partire dalle ore 18, quando la Juventus campione d’Italia scenderà in campo allo Stadio Ennio Tardini, per affrontare un rinnovato ed ambizioso Parma. Alle 20.30, invece, sarà la volta del Napoli del neo-acquisto Lozano, avversario questa volta della Fiorentina, fresca ...

Volley femminile - Europei 2019 : il calendario e gli orari delle partite di oggi (23 agosto). Come vederle in tv e streaming : Prendono il via oggi (23 Agosto) gli Europei 2019 di Volley femminile. C’è grande attesa in casa Italia per quel che potranno fare le ragazze di Davide Mazzanti. Per la prima volta nella storia la rassegna continentale sarà ospitata da quattro nazioni: Turchia, Polonia, Slovacchia e Ungheria. L’altra grande novità della manifestazione è legata al numero di squadre partecipanti, salito a 24 rispetto alle 16 delle precedenti ...

Il calendario delle consultazioni al Quirinale : Giuseppe Conte si è recato questa sera al Quirinale per ufficializzare le proprie dimissioni da Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha potuto far altro che accogliere le dimissioni e invitare l'esecutivo gialloverde a "curare il disbrigo degli affari correnti".Le consultazioni avranno inizio subito e avranno una durata limitata. Si parte alle 16.00 di domani, mercoledì 21 agosto, seguendo il ...

Il calendario delle consultazioni : Si parte oggi con i presidenti di Senato e Camera e con i gruppi più piccoli, si finirà domani alle 17 con la delegazione del Movimento 5 Stelle

Basket - Torneo di Shenyang 2019 : programma - orari e tv. Il calendario delle partite dell’Italia : Ultimo Torneo per l’Italia prima dell’inizio dei Mondiali di Basket 2019: la Nazionale di Meo Sacchetti, il quale ha appena festeggiato il suo 66° compleanno, è impegnata nel Torneo AusTiger con Serbia, Francia e Nuova Zelanda. Ultimi rodaggi per gli azzurri, che stanno uscendo da una preparazione notevolmente complicata dalla fine delle speranze di avere Nicolò Melli, con Danilo Gallinari ancora ai box e Gigi Datome che proprio in ...