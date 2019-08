I punti fermi del M5s | Conte premier e Di Maio ancora ministro

Fonte : agi

(Di lunedì 26 agosto 2019) Il M5s non molla il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe, ma il dialogo con il Pd continua. E' lui che rappresenta la discontinuità dopo aver "asfaltato" Matteo Salvini in Senato. E' un nome spendibilissimo in Europa, dove per due volte ha saputo evitare la minacciata procedura di infrazione di Bruxelles all'Italia. Inoltre, sottolineano fonti qualificate,è sempre stato 'terzo' nel gestire il suo ruolo di massimo responsabile del potere esecutivo. Quanto a Luigi Di, capo politico del Movimento, le stesse fonti ritengono che non possa non far parte del nuovo esecutivo, anche se non escludono che possa cambiare dicastero, sia pure di analogo rilievo, non esclusi Interno o Difesa. Quella di domenica è stata una giornata di tensione nel M5s: la maggior parte dei parlamentari non vuole far naufragare l'eventuale accordo con i dem e nelle chat ...

