I nomi che il Pd porterebbe al governo in caso di accordo con il M5s

Governo - Zingaretti cambiare anche i nomi - M5S si confronti : Governo, Zingaretti cambiare anche i nomi, M5S si confronti. Una discontinuità sui contenuti passa anche da un cambio di persone

Zingaretti : "L'Italia non capirebbe un rimpastone. Discontinuità è anche sui nomi" : “L’Italia non capirebbe un rimpastone. Il tema dei contenuti è importante. La direzione del Pd mi ha dato mandato per un governo di svolta. Serve una netta discontinuità e un cambio di persone”. Lo ha detto il segretario Dem Nicola Zingaretti nel corso di un punto stampa al Nazareno.“Abbiamo un mandato sancito dalla direzione di dare vita a un governo di svolta e discontinuità per il futuro del ...

L’Amazzonia brucia e Bolsonaro che fa? Si preoccupa per le conseguenze economiche e intanto l’Europa prende posizione : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro deve modificare il suo atteggiamento riguardo alla protezione dell’Amazzonia non solo a causa dell’indignazione globale che ha scatenato l’ondata di incendi nella foresta, ma anche per la pressione del settore agricolo, che teme possibili conseguenze negative per le esportazioni del colosso sudamericano. “Questa non e’ piu’ una crisi ambientale, adesso e’ diventata ...

Bundesliga - il Paderborn critica le differenze economiche tra i club : “Il denaro sarà sempre più importante” : Il direttore generale sportivo del Paderborn, Martin Przondziono, ha espresso le sue critiche riguardo alle differenze economiche tra le diverse squadre della Bundesliga, al portale t-online-de. “Il divario si sta allargando. Non è colpa dei nuovi arrivati, è relativamente costante. Ma i club di vertice stanno diventando sempre più forti economicamente. La Bundesliga è ora divisa in tre”, ha detto Przondziono. “Sopra a ...

Crisi governo - Napolitano telefona a Mattarella : preoccupazione per le scelte economiche : L'Italia vive una fase delicata. Le consultazioni tra le forze parlamentari e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rappresentano un momento chiave da cui, comunque vada, il Paese uscirà con una soluzione relativa alla Crisi determinata dalla frattura tra Lega e Movimento Cinque Stelle. Le soluzioni fondamentalmente sono due: elezioni subito o una coalizione formata da Pd, M5s e Leu. Proprio quest'ultima ipotesi sarebbe stata oggetto ...

Matteo Salvini - anche l'economista tedesco Daniel Gros tifa per il voto anticipato : "Basta con i rinvii" : "Basta con i rinvii". Per Daniel Gros, economista tedesco di casa a Bruxelles, dove dirige il Centre for European policy studies, la crisi italiana va risolta una volta per tutte. "È inutile rimandare il voto, servirebbe solo a rimandare il problema a più tardi", commenta sulle pagine del Giorno. "È

Temptation Island Vip/ I nomi delle coppie ufficiali - Parpiglia : 'L'avevo detto che..' : Ecco le sei coppie famose di Temptation Island Vip: delusione dei fan per i nomi quasi sconosciuti della maggior parte di loro, polemiche sui social.

Marche : nello spot bellezza infinita - nella realtà è un’economia sfinita : Al Meeting di Rimini ho partecipato a un dibattito sul social housing. Anche in questo caso l’Italia si muove con due velocità. C’è sempre un Nord e un Sud. Un’efficienza insidiata dall’inefficienza, una moneta cattiva che caccia la moneta buona. E c’è sempre una linea di confine che separa queste Italie. La mia regione, le Marche, è da sempre su questa linea. Direi una linea di faglia, ...

VIDEO – FIFA Puskas Award 2019 – In nomination anche un gol di Fabio Quagliarella : Puskas Award – Tramite il profilo ufficiale FIFA, è stato divulgato il VIDEO che ritrae i dieci gol candidati al premio Puskas. Puskas Award – Le votazioni per il premio intitolare al calciatore sono aperte sul sito FIFA.com #Puskas Award The ten candidates have been revealed Vote now — FIFA.com (@FIFAcom) August 19, 2019 I vincitori delle edizioni precedenti PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI News ...

Spuntano le specifiche di Redmi 8 e Huawei AMN-AL10 - un nuovo smartphone economico : Scopriamo le presunte specifiche quasi complete di Redmi 8 e Huawei AMN-AL10, spuntate grazie alle certificazioni del TENAA e a un recente leak. L'articolo Spuntano le specifiche di Redmi 8 e Huawei AMN-AL10, un nuovo smartphone economico proviene da TuttoAndroid.

Calciomercato Inter - niente più Dzeko : e adesso che si fa? Tutti i nomi sul taccuino per l’attacco [FOTO] : Calciomercato Inter, fulmine a ciel sereno per i nerazzurri, che dopo Lukaku erano pronti ad assicurarsi anche Dzeko ed affiancarlo al possente attaccante belga. Un reparto di peso, forte e potente, questo nelle idee del 3-5-2 di Antonio Conte. Ma il rinnovo a sorpresa del calciatore della Roma ha spiazzato i nerazzurri, che dovranno adesso guardare altrove alla ricerca di quell’attaccante che possa egregiamente sostituire Icardi, ...

Le auto elettriche più economiche del mondo : Il prezzo delle auto elettriche è ancora oggi un elemento discriminante che incide sulla diffusione di questa tipologia di vettura. A parità di equipaggiamento e di prestazioni, un’auto elettrica costa di più di un’equivalente endotermica, e – senza scomodare Tesla – non tutti hanno a disposizione fondi per permettersela. Un aggravio di spesa che può essere in parte compensato usufruendo degli incentivi, anche se alla fine il prezzo ...