“I guerrieri si riconoscono da lontano La dedica della moglie di Mihajlovic per il

(Di lunedì 26 agosto 2019) “Isida. My love”. Così Arianna Rapaccioniha commentato il ritorno in campo del marito Sinisa, in panchina a Verona alla guida del suo Bologna 40 giorni dopo la diagnosi di una leucemia.Ladel tecnico serbo ha postato il messaggio sul profilo Instagram con una foto che li ritrae sorridenti, e subito ha suscitato una serie di messaggi di applausi via social. Visualizza questo post su Instagram❤️ Isida❤️ My Love ❤️Un post condiviso da Arianna Rapaccioni(@arianna) in data: 25 Ago 2019 alle ore 10:46 PDTL’allenatore del Bologna si è presentato in panchina dopo aver seguito anche il ritiro pre-partitasquadra. Al Bentegodi, la squadra emiliana ha ottenuto un pareggio contro il Verona. VIDEO - ...

