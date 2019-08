Fonte : direttasicilia

(Di lunedì 26 agosto 2019) Avere un cane migliora ladel, a dirlo è uno studio dell’università diil quale conferma che avere un cane fa bene alladel. Tra passeggiatine mattutine e serali e corse al parco, migliora l’attività fisica. Il segreto è seguire le sue attività di gioco e non farsi prendere dalla pigrizia, anche se poi avere Fido a casa può aiutare a ridurre comunque i fattori di rischio. È questa la conclusione di uno studio ha anche firme italiane: quelle di tre, fra gli altri, dell’Università di. Lo studio ha dimostrato un’associazione tra possedere un cane e ladel, secondo quanto già osservato dall’American Heart Association in termini di attività fisica e riduzione del rischio di malattie cardiovascolari. In altri studi possedere un cane è stato collegato a una migliorementale e a una minore percezione ...

DirettaSicilia : (I cani migliorano la salute del cuore dell'uomo, lo dicono i ricercatori di Catania) su Diretta Sicilia -… - boserrrrr : Come i cani ti migliorano la vita - StefaniaDiL : RT @VanityFairIt: Lo sapevate che vivere con un cane allunga la vita e abbassa il rischio di avere malattie cardiovascolari? -